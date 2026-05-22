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El Levante estará acompañado en La Cartuja de Sevilla por unos mil seguidores

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Valencia, 22 may (EFE).- Un total de mil seguidores del Levante acompañarán al equipo en La Cartuja de Sevilla en el partido ante el Real Betis, en el que el necesita un punto para cerrar la permanencia de forma matemática.

El Levante ha organizado el desplazamiento de unos 360 seguidores en tren y otros 300 en autobuses y que estarán ubicados en la zona visitante del estadio del Betis, ya que el club disponía de 720 entradas para la hinchada levantinista.

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Además, el equipo viajará hasta Sevilla el viernes por la noche en un vuelo chárter y otros seguidores viajarán por su cuenta, por lo que se espera que sean unos mil los que se reúnan en Sevilla.

La hinchada levantinista, que tiene previsto despedir al equipo este viernes desde las 20 horas en el Ciutat de València, se reunirá en la Alameda de Hércules de la capital sevillana y se marchará caminando junta hasta el campo del Betis a partir de las 19:00 horas del sábado. EFE

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pzm sm/cmm

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