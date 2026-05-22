El Prado expone 'A la manera de Italia', que ilumina la influencia del Trecento en España

Madrid, 22 may (EFE).- El Museo del Prado presenta ‘A la manera de Italia’, una ambiciosa exposición que ilumina la etapa hasta ahora considerada “oscura” de finales de la Edad Media y supone una revolución y sofisticación pictórica que nace en Italia y se desarrolla en España y Portugal.

Así, la exposición pone de manifiesto cómo el Trecento italiano fue asimilado y reformulado por artistas hispanos dando lugar a una explosión de pintura sobre tabla que unía la sofisticación y la delicadeza en unas obras que deslumbran a base de oro, brillantes colores y técnicas originales que crean un "efecto mágico" en los ropajes de vírgenes y santos.

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‘A la manera de Italia’, que se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, cuenta con más de un centenar de pinturas, esculturas, obras de orfebrería, manuscritos iluminados, dibujos, bordados y tejidos de seda de temática religiosa con delicadas y dulces vírgenes, santos de ropajes suntuosos, aterradores monstruos y demonios y desolados condenados en el Juicio Final.

Para el director del Prado, Miguel Falomir, esta es una “exposición necesaria, que ilumina un capítulo de la historia del arte al que no se le había prestado atención” y que ha supuesto un verdadero trabajo de investigación para expertos españoles e italianos.

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Se trata, ha explicado, de una muestra “de enorme complejidad", con muchas obras venidas de las mismas iglesias, conventos y catedrales donde estaban expuestas desde hace 600 años, lo que han supuesto un trabajo descomunal para el departamento de restauración del museo.

En total han sido 21 obras las que han sido minuciosamente limpiadas y restauradas, un proceso que ha sacado a la luz brillantes colores y complejas técnicas de esgrafiado y graneado que dan vida y complejidad a los retablos y esculturas.

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Entre las piezas restauradas destacan el ‘Retablo de san Marcos y san Aniano’, de la Seo de Manresa, o el políptico de la ‘Virgen de la Leche’, de la Catedral de Córdoba. Se incluyen también dos esculturas procedentes del santuario de Lluc.

Emocionado, el comisario y jefe de Colección de pintura europea hasta 1500, Joan Molina, ha explicado que la fascinación por el Trecento italiano llega con fuerza a España gracias a los intercambios comerciales.

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También llegan a la península artistas italianos que desarrollan su obra en la península y regresan a Italia divulgando las innovaciones hispanas en un verdadero viaje de ida y vuelta estilístico que no había sido estudiado hasta ahora.

La selección incluye piezas tanto de relevantes maestros italianos, como Ambrogio Lorenzetti, Gherardo Starnina o Barnaba da Modena, hasta de destacados artistas hispanos, como Ferrer y Arnau Bassa, los hermanos Serra, Pedro de Córdoba o Miquel Alcañiz.

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En manos de los maestros hispanos el lenguaje trecentista fue una auténtica ‘lingua franca’ abierta a todo tipo de versiones y adaptaciones, así como un punto de partida para refinadas obras de naturaleza mestiza que escapan de las categorías artísticas convencionales.

Así, uno de los protagonistas es el maestro toscano Gherardo Starnina, que, tras su paso por las coronas de Castilla y Aragón, agita el ambiente artístico de la Florencia de inicios del siglo XV con el renovador lenguaje tardogótico que había asumido durante su estancia en Valencia.

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Consciente de la novedad de los planteamientos y atribuciones resultado de 3 años de investigación, el Museo ha organizado un congreso internacional que tendrá lugar en el Prado entre el 9 y el 11 de septiembre. EFE