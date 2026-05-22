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Los seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula pasan a disposición judicial

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Los seis detenidos por la muerte del cantaor Matías de Paula en Villanueva de la Serena han pasado este viernes a disposición judicial, según ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

El delegado del Gobierno ha explicado que las detenciones son por la implicación de las seis personas "de alguna medida" en la muerte a tiros este pasado viernes de Matías de Paula.

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"Ahora mismo están a disposición judicial y ya a partir de aquí realmente la parte policial finaliza. Hay secreto del sumario, entendedme que no puedo dar muchos detalles concretos del caso, pero sí que una rápida intervención, en este caso, de la Policía Nacional con algún apoyo de la Guardia Civil se ha puesto a disposición judicial todos los implicados en ese homicidio o asesinato", ha dicho.

También, y a preguntas de los medios sobre el taxista ajeno al suceso que fue apuñalado, Quintana ha informado de que ha hablado con él y su vida está "fuera de peligro".

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José Luis Quintana ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios tras asistir a la inauguración del proyecto de rehabilitación energética integral de silo de Santa Amalia (Badajoz).

Sobre esta iniciativa, ha puesto en valor que los fondos europeos conseguidos por el Gobierno de España, como el Next Generation, han conseguido llegar a los puntos más rurales.

Así, ha expuesto que el silo de Santa Amalia era un edificio que estaba "completamente abandonado" y que, con el 100 por cien de los fondos de Next Generation, hoy se devuelve a la ciudadanía "reconvertido" para que pueda ser utilizado.

"Es donde ves claramente la necesidad de contar con Europa, la necesidad de que Europa es imprescindible para hacer política porque jamás el Ayuntamiento de Santa Amalia, con sus fondos propios, podría haber hecho una obra de prácticamente 1 millón de euros financiada al 100 por cien con estos fondos", ha puesto en valor.

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EuropaPress

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