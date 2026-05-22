La Confederación del Tajo: Sentencia del Supremo muestra que no hubo error o arbitrariedad

Madrid, 22 may (EFE).- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Antonio Yáñez, ha asegurado este viernes respecto a la sentencia hecha pública ayer por el Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos que “aunque las pruebas periciales de los demandantes son respetables, en ningún momento demuestran que haya error o arbitrariedad”.

El Supremo ha decidido desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra la revisión del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, en concreto contra la fijación de los caudales ecológicos mínimos que, según alegaban, mostraba una voluntad política de poner fin al trasvase incrementando progresivamente esos caudales.

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Yáñez ha recordado que la sentencia es firme y que "aunque otro Gobierno podría cambiarlo” en el futuro, “a día de hoy la prioridad es atender las demandas del Tajo” y es preciso cumplir la sentencia.

Durante un encuentro con periodistas en la sede de la CHT en Madrid, Yáñez ha desvinculado el organismo que preside de la decisión del Supremo porque es, ante todo, “muy técnico y administrativo” ya que se encarga del “mantenimiento y conservación de la infraestructura hidráulica desde un punto de vista técnico”, pero “no toma ninguna decisión sobre cuántos hectómetros cúbicos se destinan al trasvase Tajo-Segura”.

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Lo que sí hacen sus expertos es fijar "a nivel técnico" los caudales ecológicos para mantener el río en las mejores condiciones posibles, pero éstos deben ser posteriormente aprobados y encaminados desde el punto de vista político "en el Parlamento o mediante Real Decreto", tras un proceso de deliberación entre administraciones y otros organismos, ha apuntado. EFE