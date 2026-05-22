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Piden diez años de prisión para un hombre por agredir sexualmente a una menor en Seseña (Toledo)

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo juzgará el próximo martes, día 26, un hombre, F.G.J., acusado de agredir sexualmente a una joven menor de 16 años, delito por el que el Ministerio Público pide una pena de diez años de prisión.

Según el escrito de conclusiones del Fiscal, recogido por Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada del 18 de julio de 2022, cuando la menor, víctima de los hechos, que en aquel momento contaba con 14 años de edad, fue llevada por su padre a las proximidades del lago de Argés para participar en un botellón que, posteriormente, fue disuelto por la Guardia Civil.

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La menor y sus amigos decidieron ir a Seseña Viejo, donde habían averiguado, a través de la red social Instagram, que había otra fiesta. Allí, estuvieron consumiendo alcohol y fue donde se les acercó el acusado por primera vez, para pedirles bebida. Más tarde, se reunieron con otro grupo de personas, que le ofrecieron una cerveza, y con quienes acudieron a un domicilio pasadas las 6.00 horas.

La menor se encontraba en un sofá de dicha vivienda junto a una amiga y cuando esta última se ausentó para ir al lavabo, fue invitada por el acusado a subir a una de las habitaciones de la planta superior de la vivienda, lo cual hizo. En dicha habitación, el acusado, con ánimo libidinoso, la penetró vaginalmente, sin utilizar preservativo, y llegó a eyacular. También se hizo una fotografía apoyado en el cuerpo desnudo de la joven. Sobre las 12.30 horas, el padre de otra amiga fue a buscar a las jóvenes.

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El Fiscal, que considera que estos hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años, también pide que se prohíba al acusado aproximarse a la víctima a menos de quinientos metros, así como a su domicilio o lugar de trabajo por tiempo superior en ocho años a la pena de prisión impuesta. Igualmente, solicita la medida de ocho años de libertad vigilada, con la obligación de participar en programas formativos de educación sexual.

Asimismo procede imponer al acusado la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve un contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo de quince años.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la perjudicada con la cantidad de 10.000 euros por los daños morales. El Fiscal ha solicitado que el juicio se celebre a puerta cerrada.

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EuropaPress

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