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Luke Littler, número 1 de dardos, condecorado como Miembro del Imperio Británico

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Londres, 20 may (EFE).- Luke Littler, número uno mundial de dardos, recogió de manos de Guillermo, príncipe de Gales, el título de Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE, por sus siglas en inglés).

Littler, de 19 años, admitió en redes sociales tras la entrega, que tuvo lugar en el Castillo de Windsor, residencia real, el "orgullo y lo mucho que significa" recibir esta condecoración.

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"Qué honor. Un día increíble y un momento de mucho orgullo para mí y para mi familia. Hace no mucho estaba jugando en la academia y en ligas locales de pubs. Tener ahora un MBE es una locura", publicó el jugador.

El inglés, que lidera el 'ranking' mundial, se convirtió en 2025 en el jugador más joven en proclamarse campeón mundial con apenas 17 años y 347 días, título que revalidó en enero de 2026. EFE

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