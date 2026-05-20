España

Las familias piden más créditos para llegar a fin de mes y los bancos cierran el grifo de las concesiones por riesgo de impagos

Los hogares alcanzan los 192.000 millones en financiación, una cifra que bate récords tras un crecimiento interanual del 4,5%

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Un hombre y una mujer sentados en un escritorio de madera en una oficina. El hombre de camisa azul firma un documento y la mujer de traje azul lo observa. Dos tazas blancas sobre la mesa.
Una empleada de banca informa a un cliente sobre el interés de un crédito al consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crédito al consumo crece con fuerza en España pese a la incertidumbre económica generada por el conflicto en Oriente Medio. Los últimos datos publicados por el Banco de España revelan que el saldo vivo de financiación concedida a los hogares españoles roza ya los 192.000 millones de euros, una cifra histórica que representa un incremento interanual cercano al 4,5%.

El dato confirma que cada vez más familias recurren a préstamos y financiación para mantener su nivel de consumo y hacer frente al impacto de la inflación, el encarecimiento de la vivienda, la energía y el aumento generalizado del coste de vida. Sin embargo, este crecimiento del endeudamiento convive con un fenómeno cada vez más visible: acceder a nuevos préstamos es ahora mucho más complicado.

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La última Encuesta de Préstamos Bancarios del Banco de España confirma que las entidades financieras endurecieron durante el primer trimestre de 2026 los criterios de concesión en todos los segmentos de crédito, incluido el consumo, y prevén seguir aumentando las exigencias en los próximos meses debido al contexto económico y geopolítico.

Los bancos huyen del riesgo

El cambio de tendencia ya empieza a notarse entre los consumidores. Las entidades financieras están priorizando perfiles económicos más solventes y reduciendo notablemente su tolerancia al riesgo, especialmente en operaciones vinculadas al consumo y la financiación rápida.

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“Estamos viendo un cambio claro de paradigma. Aunque el mercado de crédito sigue creciendo, las entidades financieras son cada vez más selectivas y el acceso a financiación rápida y sencilla ya no está garantizado para muchos consumidores”, explica Yogi Thadhani, country manager de Prestalo en España.

El endurecimiento de las condiciones llega en un momento especialmente delicado para miles de hogares. La subida de los tipos de interés, la desaceleración económica y el temor a un aumento de la morosidad están empujando a los bancos a revisar con mayor detalle la estabilidad laboral, el nivel de ingresos y la capacidad de endeudamiento de los solicitantes.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha propuesto crear dos regímenes de costes para los préstamos al consumo, limitando los tipos de interés aplicados a estos créditos, así como eliminar los microcréditos con plazos de reembolso inferiores a tres meses. (Europa Press/La Moncloa)

Según los expertos, el escenario actual obliga a los consumidores a analizar mucho más sus decisiones financieras antes de solicitar un préstamo. “Esto obliga al usuario a comparar más, entender mejor las condiciones y evitar decisiones impulsivas que puedan comprometer su estabilidad financiera”, añade Thadhani.

Más financiación, pero menos facilidades

La paradoja del mercado financiero español es evidente: mientras el volumen total de crédito al consumo sigue creciendo, obtener financiación se está convirtiendo en un proceso cada vez más exigente para buena parte de la población.

Las previsiones del Banco de España apuntan además a que el endurecimiento continuará durante el segundo trimestre del año tanto en la oferta como en la demanda de crédito. Las entidades financieras consideran que la incertidumbre internacional, la evolución de los precios y el riesgo de impago obligan a reforzar los filtros de acceso.

En la práctica, esto significa que muchos consumidores tendrán mayores dificultades para acceder a préstamos personales, financiación para compras o créditos rápidos, especialmente aquellos con ingresos inestables o niveles elevados de endeudamiento previo.

Información y transparencia

Los expertos advierten que muchos usuarios siguen sin comprender completamente el impacto real que puede tener un préstamo sobre su economía doméstica. La falta de información clara y la dificultad para comparar ofertas favorecen decisiones precipitadas que pueden terminar agravando la situación financiera familiar.

En este escenario, “la transparencia va a ser determinante en esta nueva etapa. El usuario necesita información clara, comparar ofertas y entender qué entidades pueden adaptarse realmente a su situación financiera”, señala Yogi Thadhani.

El experto reconoce que en un entorno más restrictivo, “ayudar al consumidor a identificar qué opciones son realmente viables cobra todavía más importancia, ya que una mala decisión financiera puede generar consecuencias importantes”.

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