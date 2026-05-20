Dua Lipa se encuentra un regalo de Rosalía al llegar a su casa: “Para mi amiga Dua con todo mi amor, espero que te guste”

Rosalía y Dua Lipa en una imagen de 2022 (Instagram)

El vínculo entre Rosalía y Dua Lipa ha sumado un nuevo capítulo: la artista catalana ha enviado un ejemplar de su disco LUX dedicado a la cantante británica, quien ha mostrado el regalo en sus redes. Dua Lipa, que ha regresado recientemente a Londres, ha incluido el vinilo firmado en su colección personal tras recibirlo directamente en su domicilio.

El álbum LUX ha llegado a Dua Lipa, cuyo nombre artístico coincide con el de pila, con una dedicatoria escrita a mano por Rosalía: “Para mi amiga Dua, con todo mi amor, espero que te guste. Besitos”. La intérprete de Radical Optimism ha compartido en sus stories de Instagram tanto la carátula dedicada como su reacción, acompañada de cuatro emojis de corazones blancos y una mención directa a la catalana.

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Este gesto coincide con el reciente paso de Rosalía en la capital británica en la primera semana de mayo, cuando Dua Lipa acudió como público y calificó el espectáculo como “perfección”, según recogen las publicaciones en redes sociales de la cantante británica.

Rosalía le regala 'LUX' a Dua Lipa (Instagram)

La amistad de Rosalía y Dua Lipa

La relación entre ambas cantantes se remonta a más de cinco años, desde que coincidieron en la gala de Los 40 Music Awards en 2018. En aquel evento, Dua Lipa recibió dos premios, Mejor Álbum Internacional y Mejor Artista Internacional, el segundo de ellos entregado por la propia Rosalía y Brays Efe.

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Sus trayectorias en aquel momento comenzaban a despuntar a nivel internacional gracias al One Kiss de la británica o el Malamente de la catalana. Desde entonces, han coincidido en otros encuentros, como los MTV EMAs, la Fashion Week de Londres o actuaciones en Nueva York, lugares repartidos por el mundo en los que han podido ir forjando una gran amistad.

Rosalía se pasea por los restaurantes de Sevilla con nuevo look antes de su concierto (Europa Press)

La admiración mutua se ha hecho pública en más de una ocasión. En diciembre de 2019, Dua Lipa manifestó en una entrevista concedida a Los 40 que “Rosalía es amiga mía y estamos pensando en hacer algo juntas”. Eso sí, siete años después, esa colaboración conjunta todavía no ha visto la luz y se desconoce siquiera si llegó a existir. La reciente dedicatoria personalizada en el vinilo refuerza la sintonía entre ambas artistas, convertidas hoy en referentes del pop global.

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El amor de Dua Lipa por España

Dua Lipa mantiene una relación estrecha con España, país que visita de manera regular tanto por ocio como por trabajo. La británica muestra en redes sociales su afinidad por ciudades como Madrid, donde ha compartido momentos con figuras como Pedro Almodóvar o Alana S. Portero. En una entrevista con Fotogramas, Pedro Almodóvar relataba: “Con Dua tengo una relación fluida porque adora España y quiere venirse a vivir a Madrid. Cuando está aquí nos vemos. Es una chica muy especial, una superestrella capaz de llenar estadios, pero que después, por ejemplo, recomienda libros”.

Rosalía actúa en la gala de los BRIT Awards antes de ser proclamada como Artista Internacional del año. (X/@Rosalia INFO)

Además, Dua Lipa ha ensayado mucho el español, como demostró en un concierto celebrado en la capital el año pasado: “Cuando era más joven, no había muchos artistas que vinieran a cantar, pero solamente hubo un artista español que vino”. Ibiza figura como su destino habitual para celebrar cumpleaños, y Madrid se ha convertido en otro de sus lugares favoritos para socializar y disfrutar de la gastronomía, como ha quedado reflejado en las constantes imágenes compartidas por la propia artista.

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