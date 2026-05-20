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Registrado en el Congreso texto alternativo a ley de Grandes Simios de dos organizaciones

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Madrid, 20 may (EFE).- Las organizaciones Proyecto Gran Simio y Fundación Animal Guardians han logrado este miércoles el apoyo de Podemos y Alianza Verde para registrar en el Congreso de los Diputados un texto alternativo a la proposición de ley de Grandes Simios elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El texto -que se entregó a todos los grupos parlamentarios- ha sido recogido por Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde, según un comunicado.

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Según Proyecto Gran Simio, la iniciativa es respuesta al trabajo que llevan años desarrollando en España "por una ley que reconozca a los grandes simios como individuos de especial protección, atendiendo a su complejidad cognitiva, emocional y social".

Explica que en 2025, la iniciativa fue relanzada junto a Fundación Animal Guardians a través de una campaña respaldada por más de 140 organizaciones y 75.000 firmas.

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Aseguran que en una reunión mantenida con las entidades, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, recibió de Proyecto Gran Simio y Fundación Animal Guardians un borrador de ley elaborado por distintos expertos y "se comprometió a tramitar la que llamaría Ley Jane Goodall".

No obstante, sostiene que la Dirección General de Derechos de los Animales del Ministerio dirigido por Bustinduy redactó su propio borrador, sobre el que las organizaciones presentaron alegaciones detalladas.

En una reunión mantenida el pasado 26 de marzo, explican, el texto "solo se les mostró en pantalla, sin opción a quedarse con una copia para poder analizarla en detalle".

De acuerdo con las organizaciones, la Dirección General les comunicó que esa era la versión que iría a Consejo de Ministros y que "apenas había margen para modificarla", algo que califican de "corte conservacionista, que busca proteger a la especie pero sigue tratando a cada animal como un recurso".

En el texto que han presentado se recogen cinco puntos que abarcan la prohibición efectiva de la cría en cautividad, sin excepciones; la prohibición expresa del sacrificio; el mantenimiento y refuerzo de la prohibición de experimentación; la regulación estricta de los traslados, con protección de los vínculos familiares y sociales y el fin progresivo de la cautividad como finalidad expresa de la ley.

Sostienen que el objetivo es ofrecer al Parlamento un texto distinto y presionar para que el borrador del ministerio se mejore antes de llegar al Consejo de Ministros.

"El Parlamento tiene que poder debatir ambos modelos y elegir", ha asegurado Pedro Pozas Terrados, director ejecutivo de Proyecto Gran Simio, quien ha agradecido a Podemos y Alianza Verde sumarse a su propuesta.

"La Ley de Grandes Simios solo tiene sentido si no tiene como objetivo último el fin de la cautividad de estos animales y para ello es esencial la prohibición total de la cría en cautividad, que es la que la perpetúa", ha apuntado por su parte Marta Esteban Miñano, presidenta de Fundación Animal Guardians.

"Lo que pedimos al Parlamento es que realmente hagan una ley pionera que proteja a nuestros hermanos homínidos, en línea con lo que ya se está trabajando en otros países", ha añadido. EFE

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EFE

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