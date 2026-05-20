Un muerto por una explosión de un bidón de gasolina en una zona agrícola de Mallorca

Palma, 20 may (EFE).- Una persona ha fallecido este miércoles en una zona agrícola de la Torre d'Ariant, en un área de la Sierra de Tramuntana perteneciente a Pollença (Mallorca), como consecuencia de accidente con una radial en el que también se ha producido una explosión fortuita de un bidón de gasolina.

Según ha informado el SAMU 061, a las 14:33 horas los servicios de emergencia han recibido un aviso por una persona inconsciente aunque con respiración en estado muy grave, con lesiones severas en la cabeza y con quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres ambulancias -dos de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB)- y un helicóptero, que se han encontrado al afectado por el accidente en una situación de parada cardiorespiratoria.

Pese a los intentos por reanimarle de los servicios de emergencia desplazados a la zona, no han podido hacer nada para salvarle la vida ante la gravedad de las lesiones que presentaba. EFE

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