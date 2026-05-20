El Guggenheim Bilbao presenta una 'performance' con Tilda Swinton y Olivier Saillard

Bilbao, 20 may (EFE).- El Museo Guggenheim Bilbao y Dom Pérignon presentan la 'performance' 'House of Gestures', interpretada por Tilda Swinton y Olivier Saillard los próximos días 5 y 6 de junio en el Atrio del Museo.

El Guggenheim ha informado este miércoles de en 'House of Gestures', el lenguaje escénico de Swinton se despliega en gestos rítmicos a la manera de una escritura capaz de dotar a la escena de significado únicamente mediante la acción.

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La 'performance' convierte el espacio inanimado del escenario en un “lugar” evocador de situaciones y personajes cuyas historias se revelan a partir de las prendas que Swinton va vistiendo sucesivamente.

Esta nueva colaboración entre Tilda Swinton y Olivier Saillard permitirá al público realizar un viaje emocional a través del espacio y del tiempo.

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El evento tiene su origen en el lanzamiento en 2025 de 'Creation is an eternal journey', una iniciativa de Dom Pérignon enraizada en su compromiso con el arte y en su diálogo permanente con creadores icónicos.

En 2026 se celebrará un nuevo episodio de este proyecto, con una obra original concebida en torno al gesto, la presencia y la transformación que interpretará Tilda Swinton en el contexto de esta alianza entre el Museo Guggenheim Bilbao y Dom Pérignon.

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El compromiso del Museo Guggenheim Bilbao con la cultura se refleja en su completo programa de actividades artísticas y educativas, en el que la alianza con Dom Pérignon y Tilda Swinton se integra a la perfección, ha explicado ese centro de arte. EFE