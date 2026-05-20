Espana agencias

El Guggenheim Bilbao presenta una 'performance' con Tilda Swinton y Olivier Saillard

Guardar
Google icon

Bilbao, 20 may (EFE).- El Museo Guggenheim Bilbao y Dom Pérignon presentan la 'performance' 'House of Gestures', interpretada por Tilda Swinton y Olivier Saillard los próximos días 5 y 6 de junio en el Atrio del Museo.

El Guggenheim ha informado este miércoles de en 'House of Gestures', el lenguaje escénico de Swinton se despliega en gestos rítmicos a la manera de una escritura capaz de dotar a la escena de significado únicamente mediante la acción.

PUBLICIDAD

La 'performance' convierte el espacio inanimado del escenario en un “lugar” evocador de situaciones y personajes cuyas historias se revelan a partir de las prendas que Swinton va vistiendo sucesivamente.

Esta nueva colaboración entre Tilda Swinton y Olivier Saillard permitirá al público realizar un viaje emocional a través del espacio y del tiempo.

PUBLICIDAD

El evento tiene su origen en el lanzamiento en 2025 de 'Creation is an eternal journey', una iniciativa de Dom Pérignon enraizada en su compromiso con el arte y en su diálogo permanente con creadores icónicos.

En 2026 se celebrará un nuevo episodio de este proyecto, con una obra original concebida en torno al gesto, la presencia y la transformación que interpretará Tilda Swinton en el contexto de esta alianza entre el Museo Guggenheim Bilbao y Dom Pérignon.

El compromiso del Museo Guggenheim Bilbao con la cultura se refleja en su completo programa de actividades artísticas y educativas, en el que la alianza con Dom Pérignon y Tilda Swinton se integra a la perfección, ha explicado ese centro de arte. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Liga de Naciones pasará de 4 ligas a 3 con 18 equipos desde la temporada 2028-2029

Infobae

Trejo: "Lo importante es salir campeón, lo de menos es quién levante la copa"

Infobae

Jhonatan Narváez manda a Ecuador el triplete en el Giro, Eulalio sigue lìder

Infobae

Feijóo abre la puerta a una moción de censura pero pide a los socios que "muevan ficha"

Infobae

La Guardia Civil traslada a la jueza de la dana que hallaron el primer cuerpo de un fallecido en Utiel sobre las 20.00 h

La Guardia Civil traslada a la jueza de la dana que hallaron el primer cuerpo de un fallecido en Utiel sobre las 20.00 h
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares exige disculpas públicas a Israel por el vídeo de Ben Gvir con los miembros de la flotilla detenidos: “He podido ver imágenes monstruosas, inhumanas e indignas”

Albares exige disculpas públicas a Israel por el vídeo de Ben Gvir con los miembros de la flotilla detenidos: “He podido ver imágenes monstruosas, inhumanas e indignas”

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

La Armada realiza por primera vez el control simultáneo y en tiempo real de drones desde un helicóptero y un buque

Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

ECONOMÍA

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

Huir del gas ruso pasa factura a la UE: el cierre del estrecho de Ormuz bloquea el 20% del suministro y amenaza con disparar la factura de la luz

Se busca fontanero, se despide al teleoperador: así está borrando ya la IA profesiones enteras de las ofertas de empleo

“Vago, poco ambicioso y rácano”: el plan para los fertilizantes propuesto por Bruselas no contenta a los agricultores españoles

Las familias piden más créditos para llegar a fin de mes y los bancos cierran el grifo de las concesiones por riesgo de impagos

El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo arancelario de Trump pero incluye salvaguardas para suspenderlo si “EEUU incumple sus compromisos”

DEPORTES

Sexo, chantajes y millones de euros en juego: el escándalo que rodea al Aston Villa de Unai Emery antes de la final de Europa League

Sexo, chantajes y millones de euros en juego: el escándalo que rodea al Aston Villa de Unai Emery antes de la final de Europa League

Cuándo es la Final Four de la Euroliga, a qué hora juegan los equipos españoles y cómo verlo

Enrique Riquelme da por hecho su candidatura a la presidencia del Real Madrid: “Hay una obligación moral y ética de dar el paso si se puede”

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”