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La Liga de Naciones pasará de 4 ligas a 3 con 18 equipos desde la temporada 2028-2029

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Madrid, 20 may (EFE).- La Liga de Naciones cambiará de formato a partir de la temporada 2028-2029 y pasará a tener de cuatro ligas a tres con 18 selecciones, según aprobó el Comité Ejecutivo de la UEFA reunido este miércoles en Estambul.

La UEFA explicó que con estos cambios cada liga estará formada por tres grupos de seis equipos que disputarán seis partidos contra cinco rivales diferentes: en casa o fuera contra selecciones de bombos distintos y en casa o fuera contra el rival de su mismo bombo.

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Con 55 selecciones participantes, la Liga C incluirá un grupo de 7 selecciones, cuyo calendario comenzará una ventana antes.

Los cuartos de final, la final a cuatro y los playoffs de ascenso/descenso se mantendrán sin cambios.

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Según la modificaciones aprobadas, los clasificatorios europeos también adoptarán una estructura dividida en categorías: la Liga 1, compuesta por las 36 selecciones de las Ligas A y B de la Liga de Naciones, y la Liga 2 compuesta por las 18 (o 19) selecciones restantes de la misma.

En la Liga 1 habrá tres grupos de 12 selecciones, extraídas de tres bombos de 12 equipos, que jugarán seis partidos de ida y vuelta cada una contra seis oponentes diferentes (dos por bombo), de forma similar al formato de las competiciones de clubes de la UEFA.

La Liga 2 se organizará igual que la Liga C de la Liga de Naciones con tres grupos de 6 (o uno de 7).

Las selecciones mejor clasificadas de cada grupo de la Liga 1 se clasificarán directamente, mientras que las plazas restantes se asignarán a través de un sistema de playoffs que garantizará oportunidades justas de clasificación también para los equipos de la Liga 2

La UEFA indicó que el concepto se perfeccionará durante los próximos meses antes de su presentación para la aprobación final del formato en la próxima reunión de su Comité Ejecutivo, el 15 de septiembre en Salónica (Grecia).

"Los nuevos formatos mejorarán el equilibrio competitivo, reducirán el número de partidos intrascendentes, ofrecerán una competición más atractiva y dinámica para los aficionados, al tiempo que garantizarán una oportunidad justa de clasificación para todas las selecciones y sin añadir fechas adicionales al calendario internacional", dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

En su opinión, "en conjunto, estos cambios aumentarán el valor del fútbol de selecciones nacionales masculinas de la UEFA y esperamos con gran interés la implementación de los nuevos sistemas de competición".

La UEFA confirmó también que su Ejecutivo aprobó la prórroga del Programa de Observadores de Instalaciones Permanentes para la temporada 2026-2027, de forma que las federaciones que han participado hasta ahora en el mismo puede utilizar las gradas de pie en todas sus, incluidas las rondas de clasificación de competiciones de clubes.

Hasta ahora el programa se limitaba a las competiciones de clubes masculinos.

Las federaciones que hasta ahora no hayan participado en el programa de observadores, pero que hayan utilizado gradas de pie en su primera división nacional durante al menos los últimos tres años, podrán solicitar el uso de gradas de pie en todas las competiciones de la UEFA a partir del 1 de septiembre de 2026.

"La decisión de hoy refuerza el compromiso de la UEFA de ofrecer la mejor experiencia posible a los aficionados en los días de partido en todas sus competiciones", señaló el organismo que confirmó el aplazamiento de su próximo Congreso del 4 de marzo al 22 de abril de 2027. EFE

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