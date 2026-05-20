“Vago, poco ambicioso y rácano”: el plan para los fertilizantes propuesto por Bruselas no contenta a los agricultores españoles

Un tractor esparciendo fertilizante en un campo de trigo en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, a 2 de abril de 2026. (Reuters/Stringer)

Este martes la comisión Europea se comprometió con los agricultores y ganaderos a implementar antes de verano “ayudas de emergencia” para hacer frente a las subidas en los precios del fertilizante, dentro del Plan Europeo de Fertilizantes, que por el momento no cuenta con una fecha concreta de implementación ni con cifras presupuestarias claras.

Desde las distintas asociaciones agrarias que integran el campo europeo han mostrado su claro descontento con el anuncio de Bruselas, llegando a tildar este plan de “vago, poco ambicioso y rácano a nivel presupuestario”, según declaró el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano.

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UPA han lamentado también que las 21 páginas que componen el Plan Europeo de Fertilizantes enumeran medidas “interesantes” para una estrategia a medio-largo plazo pero, en ningún caso, van acompañadas de nuevos fondos ni de un presupuesto adicional y extraordinario acorde con el contexto de crisis de rentabilidad que atraviesa el campo europeo como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

En el texto Bruselas se ha comprometido a presentar antes del verano un paquete de apoyo financiero para los trabajadores del campo más afectados y a movilizar fondos de la Política Agraria Común (PAC) para facilitar liquidez y flexibilizar los pagos anticipados. Además, el plan incluirá medidas para reforzar la producción europea y reducir la vulnerabilidad del bloque frente a perturbaciones externas en un sector especialmente dependiente de las importaciones.

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Para reducir la exposición, la Comisión ha adelantado que impulsará la producción de fertilizantes orgánicos, biológicos y de bajo carbono fabricados en Europa, además de fomentar la reutilización de nutrientes procedentes de residuos, biomasa o aguas residuales.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, subraya la importancia de respetar el derecho internacional y un orden basado en reglas. Destaca que China es un interlocutor clave para encontrar vías diplomáticas que pongan fin a la guerra y contribuyan a la estabilidad y la paz mundial.

A las puertas de una crisis alimentaria

“Necesitamos un paquete de ayudas valiente que inyecte liquidez rápida a los agricultores para reducir nuestros costes de producción. Europa no puede seguir manteniendo su estructura productiva sobre la base de unos fertilizantes nitrogenados producidos a partir de un gas que no tenemos. Necesitamos reformar unas cadenas logísticas que son muy vulnerables ante cualquier conflicto geopolítico”, ha señalado Cano.

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Además, los sindicatos han lamentado que Bruselas no haya incluido en el plan la suspensión de la tasa al carbono (CBAM), reclamado por el sector para aliviar la carga de este arancel sobre los fertilizantes nitrogenados importados, lo que supondría 39.000 millones de euros de ahorro en siete años para los productores europeos.

“Ayudar a la industria de fertilizantes nos parece bien, pero la consecuencia tiene que ser directa y llegar al agricultor. Si no bajan los precios o si no hay una ayuda nítida al productor, no sirve de nada”, ha indicado Pedro Barato, vicepresidente de Copa en representación de ASAJA. Además, ha alertado de que el cereal español, con la urea cerca de 800 euros por tonelada, está al borde de la inviabilidad económica en zonas como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

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Por su parte, desde UPA tachan la situación actual de “crisis de rentabilidad” para los agricultores europeos, pero esto podría trascender y convertirse en una crisis alimentaria y hambre en el mundo, si continúa el conflicto en Oriente Medio y la dependencia exterior de Europa para este insumo. “Necesitamos reducir la dependencia y no depender tanto de lo que nos viene de fuera”, ha advertido.