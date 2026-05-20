Dituro: “No veo un Elche que vaya a Girona a aguantar el partido”

Elche (Alicante), 20 may (EFE).- El portero argentino del Elche Matías Dituro aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que no ve a su equipo planteando el partido a “aguantar” ante el Girona, frente al que le vale el empate para asegurar la permanencia en Primera División.

“Vamos a ser protagonistas y a querer el balón, que es lo que nos trajo a Primera y a depender de nosotros hasta la última jornada. Vamos a hacer nuestro juego”, dijo el guardameta, que afirmó que el vestuario está “muy ilusionado” ante este trascendental compromiso.

PUBLICIDAD

“La base de nuestro juego no la vamos a cambiar de la noche a la mañana. Somos valientes y lo hemos demostrado en todos los campos. No vamos a cambiar nuestra esencia, pero siendo inteligentes para manejar la ansiedad”, explicó.

“Tampoco el Girona va a salir a definir el partido en los primeros 15 minutos. Tenemos que olfatear los momentos e ir viendo cómo nos sentimos”, argumentó.

PUBLICIDAD

“Estamos ilusionados de poder llegar a la última jornada dependiendo de nosotros”, reiteró Dituro, que señaló que también motiva al equipo “superar el récord de puntos” de la historia del Elche en Primera, situado actualmente en 42.

El portero dijo que el equipo es consciente de que va a jugar una final “con todo el peso que eso conlleva para el futuro de todos" y recordó que atraviesa una buena dinámica tras haber sumado 16 puntos en las últimas nueve jornadas.

PUBLICIDAD

El argentino indicó que el Elche tiene el máximo respeto por el Girona, del que destacó que posee una “filosofía clara, es protagonista y crea muchas ocasiones de gol”.

“Va a haber muchas emociones en el campo, pero queremos hacer un partidazo y sumar los tres puntos”, comentó Dituro, que admitió que los números del Elche como visitante, tras sumar sólo siete puntos, “no son los mejores”, si bien precisó que este encuentro es “diferente”.

PUBLICIDAD

“Es una final, partido único y un 'nosotros o ellos'”, reflexionó el guardameta, que pidió a los aficionados del Elche que confíen en el equipo.

Dituro lamentó que en cualquier otra temporada los 42 puntos habrían sido suficientes para lograr la permanencia y “estar tranquilos” y valoró que el equipo ilicitano es uno de los más goleadores de la historia del club en la máxima categoría.

PUBLICIDAD

“Pero esto es lo que toca ahora y hay que ponerle el pecho. Si a principio de temporada nos ponen este escenario lo habríamos firmado”, añadió el portero.

Dituro aseguró que nadie en el equipo está pensando en las combinaciones de resultados de los rivales directos que podrían favorecer al Elche en caso de derrota. “Nuestro objetivo es conseguir el récord de puntos”, reiteró. EFE

PUBLICIDAD

pvb/nhp/cmm