Espana agencias

Dituro: “No veo un Elche que vaya a Girona a aguantar el partido”

Guardar
Google icon

Elche (Alicante), 20 may (EFE).- El portero argentino del Elche Matías Dituro aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que no ve a su equipo planteando el partido a “aguantar” ante el Girona, frente al que le vale el empate para asegurar la permanencia en Primera División.

“Vamos a ser protagonistas y a querer el balón, que es lo que nos trajo a Primera y a depender de nosotros hasta la última jornada. Vamos a hacer nuestro juego”, dijo el guardameta, que afirmó que el vestuario está “muy ilusionado” ante este trascendental compromiso.

PUBLICIDAD

“La base de nuestro juego no la vamos a cambiar de la noche a la mañana. Somos valientes y lo hemos demostrado en todos los campos. No vamos a cambiar nuestra esencia, pero siendo inteligentes para manejar la ansiedad”, explicó.

“Tampoco el Girona va a salir a definir el partido en los primeros 15 minutos. Tenemos que olfatear los momentos e ir viendo cómo nos sentimos”, argumentó.

PUBLICIDAD

“Estamos ilusionados de poder llegar a la última jornada dependiendo de nosotros”, reiteró Dituro, que señaló que también motiva al equipo “superar el récord de puntos” de la historia del Elche en Primera, situado actualmente en 42.

El portero dijo que el equipo es consciente de que va a jugar una final “con todo el peso que eso conlleva para el futuro de todos" y recordó que atraviesa una buena dinámica tras haber sumado 16 puntos en las últimas nueve jornadas.

El argentino indicó que el Elche tiene el máximo respeto por el Girona, del que destacó que posee una “filosofía clara, es protagonista y crea muchas ocasiones de gol”.

“Va a haber muchas emociones en el campo, pero queremos hacer un partidazo y sumar los tres puntos”, comentó Dituro, que admitió que los números del Elche como visitante, tras sumar sólo siete puntos, “no son los mejores”, si bien precisó que este encuentro es “diferente”.

“Es una final, partido único y un 'nosotros o ellos'”, reflexionó el guardameta, que pidió a los aficionados del Elche que confíen en el equipo.

Dituro lamentó que en cualquier otra temporada los 42 puntos habrían sido suficientes para lograr la permanencia y “estar tranquilos” y valoró que el equipo ilicitano es uno de los más goleadores de la historia del club en la máxima categoría.

“Pero esto es lo que toca ahora y hay que ponerle el pecho. Si a principio de temporada nos ponen este escenario lo habríamos firmado”, añadió el portero.

Dituro aseguró que nadie en el equipo está pensando en las combinaciones de resultados de los rivales directos que podrían favorecer al Elche en caso de derrota. “Nuestro objetivo es conseguir el récord de puntos”, reiteró. EFE

pvb/nhp/cmm

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mario Soriano: "Puede ser el partido decisivo, pero hay que llevarlo con calma”

Infobae

LaLiga impide instalar una pantalla gigante en Elche para seguir el partido ante el Girona

Infobae

Milla: "Mi futuro no tiene ningún tipo de importancia ahora mismo"

Infobae

El Villarreal hace oficial el adiós de Alfonso Pedraza tras 15 años en el club

Infobae

Nil Moliner reivindica el nexo que provoca la música en vivo: "Es una droga adictiva"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Última hora de la imputación de Zapatero: el Gobierno reconoce que el auto es “serio” y contiene indicios, pero mantendrá su respaldo a Zapatero hasta que existan pruebas

Más Madrid pone fin a su guerra civil con una lista única para las primarias: Mónica García liderará el partido y Emilio Delgado optará al Congreso

Los socios de Sánchez ya no apuestan a ciegas por Zapatero y rebajan la versión de lawfare: “Pinta feo”

Los requisitos que valorará el juez Calama el 2 de junio para decidir si Zapatero va a la cárcel: la acusación pedirá prisión por “elevado” riesgo de fuga

El exjefe militar de OTAN desvela conversaciones entre Mark Rutte y Pedro Sánchez durante “más de 20 horas” sobre inversión militar

ECONOMÍA

Eliminar la tarifa regulada eléctrica PVPC como propone Bruselas es una “decisión precipitada”, según la OCU

Eliminar la tarifa regulada eléctrica PVPC como propone Bruselas es una “decisión precipitada”, según la OCU

Los hogares españoles defraudan el 13% del IVA que deberían pagar: Hacienda perdió 9.400 millones en 2022, según Fedea

¿Qué es la pasarela al RETA y a qué mutualistas afecta? Las claves de la ley que puede cambiar la jubilación de miles de profesionales

Las ventas mundiales de coches eléctricos alcanzarán los 23 millones en 2026, casi un 30% de todo el parque automovilístico

La ayuda que pueden pedir los jubilados y que les permite ahorra 300 euros de su pensión

DEPORTES

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

La larga lista de similitudes entre el Mundial de 2026 y el que ganó la selección española hace 16 años: el grupo H, la cantante oficial o la revancha con Marcelo Bielsa

Un hacker cambia el nombre del Santiago Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”