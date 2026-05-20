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Camarena y Nadine Sierra, 'Romeo y Julieta' en una ópera que vuelve al Real tras 115 años

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Madrid, 20 may (EFE).- El tenor mexicano Javier Camarena y la soprano estadounidense Nadine Sierra, dos de los mejores cantantes líricos contemporáneos, serán 'Romeo y Julieta' en la ópera romántica del francés Charles François Gounod (1818-1893), que vuelve al Teatro Real, tras 115 años, entre el 27 de mayo y el 13 de junio.

Una "asignatura pendiente" del teatro, como la ha definido este miércoles en rueda de prensa su director artístico, Joan Matabosch, que estará dirigida en lo musical en sus trece funciones por Carlo Rizzi, que ya estrenó esta coproducción con la Ópera Nacional de París en 2023 trabajando codo con codo con el director de escena, Thomas Jolly.

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Su monumental escenografía giratoria, presidida por la gran escalinata de la Ópera de París (Palais Garnier), trascurre durante el período de la peste que asoló Verona, reforzando el carácter trágico, intenso, fatalista y urgente del amor de 'Romeo y Julieta', con la que llega a su fin el homenaje a William Shakespeare en la presente temporada.

Como ha destacado el maestro italiano (que vuelve al Real tras 23 años), la partitura destaca por su inteligente alternancia entre lirismo y clasicismo, con la que Gounod pone las notas al servicio de la dramaturgia en momentos como los cuatro grandes dúos de amor. También cuando hace retroceder cien años la música hasta volverse barroca para expresar la rigidez del padre de Julieta.

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Sierra, soprano lírica de coloratura de timbre puro y luminoso, ha asegurado que tras haber interpretado "cinco o seis veces" el rol de Julieta en lugares como la Metropolitan Opera de Nueva York o el Teatro di San Carlo, ha podido constatar que en esta ocasión "todo tiene unos detalles increíbles y sobresalientes" que dejarán al público "sin respiración" cuando se levante el telón.

"Tengo la sospecha de que tendremos éxito", ha reconocido la soprano estadounidense de ascendencia italiana, portuguesa y puertorriqueña, algo que no le es ajeno en el escenario madrileño, donde deslumbró con su Nadine en 'La traviata' el año pasado o con su Amina en 'La sonnambula' en 2022.

Juega a favor de la producción su afinidad con el mexicano Javier Camarena, que precisamente se estrenó en el papel de Romeo junto a Sierra en el ABAO Bilbao Ópera en 2023.

Este tenor lírico ligero, que entre otros méritos tiene el de ser el que más bises ha hecho en la historia del Teatro Real -en 'La fille du régiment' (2014), 'Lucia di Lammermoor' (2018) y 'L'elisir d'amore' (2019), todas de Donizetti- ha subrayado que los personajes que interpretan son "el amor hecho palabra", al igual que Gounod lo transformó en música.

Para Camarena, la multiculturalidad de 'Romeo y Julieta', escrita por un compositor francés, basada en la obra de teatro de un autor inglés sobre dos jóvenes italianos y cantada por una estadounidense y un mexicano -además de un reparto de otras múltiples nacionalidades- es un ejemplo de que "la música nos une, en esta ocasión celebrando el amor y el perdón".

También Nadine Sierra ha expresado su deseo de que "en este mundo negativo y terrible, especialmente la gente joven que venga pueda acabar creyendo en la esperanza de que existe algo bueno y mejor que cada uno de nosotros como individuos".

Además de por estos cantantes, el doble reparto estará encabezado, por Vannina Santoni y Julia Musychenko-Greenhalgh (Juliette); Ismael Jordi (Roméo); Roberto Tagliavini y Jean Teitgen (Frére Laurent); Benjamin Appl y Carles Pachon (Mercutio); Héloïse Mas y Carmen Artaza (Stéphano); Maciej Kwasnikowski y David Alegret (Tybalt), Laurent Naouri (Capulet) y Sonia Ganassi (Gertrude), que actuarán junto al Coro Titular del Teatro Real preparado por su director José Luis Basso.

 Las funciones estarán dedicadas a la memoria de Alfredo Kraus (1927-1999) coincidiendo con el 40 aniversario de su primera interpretación de Romeo en el Teatro de la Zarzuela -uno de sus papeles fetiche- y anticipando la conmemoración de su centenario el próximo año. Una circunstancia, ha dicho Camarena, que le enorgullece, ya que Kraus es uno de sus referentes esenciales.

Desde la reapertura del Teatro Real esta ópera solamente se presentó en versión de concierto en 2014, por lo que 'Romeo y Julieta' no se interpreta en versión teatral en su escenario desde febrero de 1911. EFE

met/mcm

(foto)

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EFE

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