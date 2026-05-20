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Manuel Jabois: "He ido a tumba abierta toda mi vida"

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Magdalena Tsanis

Madrid, 20 may (EFE).- "Una familia sin secretos es una secta" afirma Manuel Jabois en su nueva novela, 'La víspera' (Alfaguara), una historia incómoda y cruda pero también cómica en la que el escritor y periodista gallego pone al lector ante un dilema: ¿hasta dónde eres capaz de llegar para defender a tu familia?

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"Yo encubriría crímenes; tengo muy acusado el poder de la sangre", ha dicho a EFE en una entrevista en la que asegura haber ido siempre "a tumba abierta" en todo lo que ha escrito, especialmente en su faceta como columnista, que empezó en los 2000 en 'El Diario de Pontevedra' y que ejerce desde 2015 en 'El País'.

'La víspera' narra un día en la vida de dos personajes: Amalia, una madre gallega en la sesentena, hiperactiva y alérgica a la debilidad, volcada en estar a la altura de su rol; y Chami, su hijo, exfutbolista famoso en horas bajas, adicto a la dopamina, con disfunción eréctil y un poco paranoico.

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En torno a la relación entre ambos, en plenos preparativos para celebrar el cumpleaños de la madre y con un inquietante suceso de fondo que paraliza a todo el pueblo, se desarrolla esta trama en la que lo más importante es lo que no se dice.

"En Galicia todas las familias funcionan con sobreentendidos. El silencio ocupa un lugar muy principal y, cuando se rompe, muchas veces se habla con mentiras o se ocultan cosas", dice Jabois (Sanxenxo, 1978). "A mí me gusta que las cosas funcionen a veces así; hablarlo todo es un coñazo".

"Evidentemente, las familias tienen que hablar -matiza-, y educar consiste muchas veces en hablar, pero no estoy en contra de los silencios".

El personaje de Amalia es una madre que no siente como los demás, un poco psicópata, en el sentido de que imita lo que se supone que está bien, no porque le salga de dentro, sino porque busca la admiración externa. "Hay gente así en el mundo, que no siente pena, no siente remordimientos, no siente lástima y no siente amor", dice Jabois.

En cuanto al hijo, el escritor reconoce que "los viajes de vuelta" le parecen muy interesantes de explorar. "Las historias de caídas son fantásticas, y llegar a esa edad en la que sabes que ya has hecho lo mejor que has podido hacer en la vida y que no vas a hacer nada mejor".

Sobre la fama, señala que el hecho de publicar y estar en los medios hace que los demás se construyan una imagen de uno -"en mi caso, mucha gente tiene mejor imagen de mí de lo que realmente soy", sostiene-, pero niega haber querido construir voluntariamente una imagen pública o un personaje.

"He ido bastante a tumba abierta, he escrito a tumba abierta toda mi vida y he contado unas cosas que ahora las leo diez años después y me sorprendo. A mí me conoces leyendo las columnas de opinión, porque más allá de la opinión en sí, que es bastante irrelevante, es la forma de desprenderte de trocitos de tu vida. La gente que me lleva leyendo mucho tiempo me conoce un huevo".

Hay algunos aspectos del personajes de Chami que, aunque no son autobiográficos, le han permitido explorar inquietudes personales. "A veces pienso cómo sería mi vida de haberme ido al carajo. Es ese momento, sobre todo en la vida de los adictos, en que sabes que ya no hay una decisión correcta, ya pasó el tiempo de las decisiones correctas, ahora estamos controlando daños". EFE

Recursos de archivo en EFEServicios (código referencia: 23028300)

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