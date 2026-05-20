El PNV y Coalición Canaria refuerzan su colaboración y piden unos presupuestos al Gobierno

Bilbao, 20 may (EFE).- Responsables del PNV y Coalición Canaria (CC) han mantenido este miércoles un encuentro en Bilbao, en el que han reforzado su colaboración en ámbitos como la política migratoria y han coincidido en pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que presente unos presupuestos generales del Estado que den "rumbo" a la legislatura.

Sabin Etxea, la sede del PNV, ha acogido a mediodía el encuentro de las delegaciones de ambas formaciones, encabezadas por el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, y el secretario general nacional de CC y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

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El encuentro, según han señalado los dos partidos a su término, se ha desarrollado por espacio de una hora en un clima de confianza, cordialidad, sintonía y voluntad compartida de seguir estrechando su colaboración.

En una nota, el PNV ha explicado que las dos formaciones han compartido la situación política en sus respectivos territorios, donde tienen responsabilidades de gobierno, y han convenido "en la oportunidad de seguir abordando de forma conjunta retos tan importantes como el de la política migratoria".

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Ambas delegaciones han coincidido en la necesidad de fortalecer la voz de los territorios con identidad propia, defender el autogobierno y exigir al Estado respuestas "reales" a los principales desafíos que afrontan Canarias y Euskadi, ha señalado Coalición Canaria en otro comunicado.

La política estatal ha centrado parte del encuentro y PNV y Coalición Canaria han coincidido en volver a reclamar al Gobierno de España la presentación de unos presupuestos generales del Estado que "den estabilidad, sentido y rumbo a la legislatura".

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En su opinión, el Estado "no puede seguir funcionando con una agenda presupuestaria bloqueada ni con respuestas insuficientes a los compromisos adquiridos con los territorios", ha indicado CC.

El secretario nacional de Organización de esta formación, David Toledo, ha destacado que la reunión mantenida "confirma la solidez de una relación política basada en el respeto, la confianza y la defensa de los intereses de los pueblos que representan" ambos partidos.

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Según ha indicado, "Canarias y Euskadi comparten la defensa de sus singularidades, del autogobierno y de una política útil frente al centralismo del Estado".

En su reflexión sobre la política migratoria, la delegación de CC ha insistido en que Canarias "no puede seguir afrontando una realidad que exige corresponsabilidad, financiación y decisiones eficaces por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea".

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En la reunión, PNV y Coalición Canaria también han expresado una valoración positiva de la alianza electoral que permitió a ambas formaciones concurrir a las elecciones europeas bajo el paraguas de la Coalición por una Europa Solidaria, CEUS, una candidatura que obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo. EFE

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