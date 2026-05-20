La dermatología busca adaptarse a los distintos colores de piel de la sociedad de España

Las Palmas de Gran Canaria, 20 may (EFE).- La dermatología española trabaja en adaptarse a los distintos colores de piel que conforman la sociedad, debido al aumento de la población migrante, y tener en cuenta tonalidades más oscuras en las que es más difícil diagnosticar algunas enfermedades porque se manifiestan de manera diferente.

Este será uno de los temas que se traten durante el 53 Congreso de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), que reúne del 20 al 23 de mayo en Maspalomas (Gran Canaria) a más de 2.200 dermatólogos de toda España para abordar las últimas novedades científicas en enfermedades inflamatorias, patologías raras de la piel, oncología y enfermedades de transmisión sexual, pero también cuestiones como la longevidad y la dermatología estética.

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Bajo el lema 'La piel respira ciencia', el congreso cuenta con 337 ponentes y 130 sesiones entre talleres, cursos, reuniones, grupos de trabajo, debates y simposios "con el objetivo de mejorar la atención de nuestros pacientes y mantener a los dermatólogos españoles a la vanguardia internacional en el cuidado de la piel y en el tratamiento de las enfermedades dermatológicas", ha declarado en rueda de prensa este miércoles la presidenta de la AEDV, Yolanda Gilaberte.

Gilaberte ha destacado que la dermatología en España esta cambiando debido a que, con los movimientos migratorios -y más de 10 millones de residentes nacidos en el extranjero-, son cada vez más los pacientes con pieles oscuras en las que las enfermedades dermatológicas se manifiestan de forma diferente y, además, no se tratan igual.

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La presidenta de la AEDV ha indicado que se trata de un campo que históricamente y a nivel mundial se ha obviado, pero es un tema importante que debe incluir la dermatología en España, acostumbrada a identificar las enfermedades con el color rojo en la piel clara, una tonalidad que no se manifiesta en pieles con más melanina, donde lo rojo es gris, pero también los patrones son diferentes.

Por ello, el evento contará con cuatro ponentes internacionales procedentes de Estados Unidos, México, República Dominicana e India con experiencia en cómo las enfermedades cutáneas se manifiestan en la piel más oscura.

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La presidenta de la AEDV ha indicado que España, el país de Europa que más ensayos clínicos realiza, mantiene su candidatura para celebrar el Congreso Mundial de Dermatología de 2031 en Madrid, que se celebra cada cuatro años y que en 2027 tendrá lugar en Guadalajara (México), donde se elegirá la siguiente sede mundial. EFE