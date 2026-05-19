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Vox dice que el PSOE ha "colapsado" tras la imputación de Zapatero y pide elecciones ya

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Madrid, 19 may (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido este martes de que el PSOE ha "colapsado" tras la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha exigido elecciones anticipadas.

El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.

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"El Partido Socialista ha colapsado y su colapso ha llevado al colapso de la nación", ha lamentado Garriga en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, en la que ha señalado que "hoy para los españoles no es un buen día porque es la primera vez que un expresidente del Gobierno está imputado".

El número dos de Vox ha señalado, no obstante, que no le sorprende que el PSOE vuelva a provocar titulares internacionales en aspectos relacionados con la corrupción porque la ha "institucionalizado".

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En su opinión, el PSOE es una "organización criminal" y una "mafia" que ha llegado al poder para servir a sus propios intereses con "todo el entorno político y personal" del jefe del Ejecutivo imputado.

Garriga ha vuelto a exigir elecciones generales anticipadas y al PP que "dé un paso al frente también" y presente una moción de censura.

"No entendemos que los españoles estén asistiendo al desfalco de las instituciones públicas, al asalto de los contrapoderes del Poder Ejecutivo y el principal líder de la oposición no esté haciendo lo que merece el pueblo español", ha dicho.

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, también ha reaccionado a la imputación de Zapatero y ha afirmado que el PSOE es "una banda que vino a servirse del poder y hundir a España".

En una publicación de la red social X, Millán ha deseado que los jueces trabajen "en libertad" con el objetivo de que "pague hasta el último" implicado en el caso. EFE

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EFE

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