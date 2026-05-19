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Junts pide "esclarecer los hechos" sobre Zapatero y respetar su presunción de inocencia

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Barcelona, 19 may (EFE).- Junts ha pedido este martes "que se esclarezcan los hechos" que se imputan al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de la aerolínea Plus Ultra "respetando su presunción de inocencia".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, después de que la Audiencia Nacional haya citado como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

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Preguntado por si ve relación entre la investigación y el hecho de que Zapatero fuera uno de los interlocutores del PSOE con Junts en Suiza, al igual que lo era Santos Cerdán, ha dicho que como portavoz parlamentario no entrará "en estas consideraciones".

"Reiterar que se esclarezcan los hechos, con la presunción de inocencia, y que si algún partido ha sufrido la no presunción de inocencia, siempre y a lo largo de los últimos años sobre todo, hemos sido Junts per Catalunya", ha apuntado. EFE

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EFE

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