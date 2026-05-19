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Inglaterra llama a Toone y Bronze para los partidos contra España y Ucrania

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Londres, 19 may (EFE).- Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, ha citado a Ella Toone y a Lucy Bronze para los partidos clasificatorios al Mundial de 2027 contra España y Ucrania.

Las inglesas asegurarán su presencia en la Copa del Mundo de Brasil del próximo año si ganan el duelo contra España del próximo 5 de junio en Palma y del 9 de junio en Liverpool contra Ucrania. Actualmente las 'Leonas' son primeras de grupo con cuatro victorias en cuatro partidos.

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Para esta convocatoria, Wiegman ha confiado en 25 futbolistas y las grandes novedades son la inclusión de Ella Toone, centrocampista del Manchester United que no ha jugado con Inglaterra desde noviembre por un problema en la cadera, y Lucy Bronze, que pese a ser una habitual de la selección, su presencia en esta ventana en una incógnita porque se perdió el último partido liguero por una lesión y ha sido vista con una bota protectora en la pierna.

Las que vuelven a las selección tras perderse la última lista son Aggie Beever-Jones, delantera del Chelsea, y Freya Godfrey, del London City Lionesses.

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Lista completa:

Porteras: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride) y Ellie Roebuck (Aston Villa)

Defensas: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Taylor Hinds (Arsenal) y Leah Williamson (Arsenal).

Centrocampistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Jess Park (Manchester United), Georgia Stanway (Bayern Munich), Ella Toone (Manchester United) y Keira Walsh (Chelsea).

Delanteras: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Lauren James (Chelsea), Alessia Russo (Arsenal), Lauren Hemp (Manchester City), Freya Godfrey (London City Lionesses), Jess Park (Manchester United) y Beth Mead (Arsenal). EFE

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