Espana agencias

Antonio Cordón acuerda dejar el Sevilla, con el que tenía dos años mas de contrato

Guardar
Google icon

Sevilla, 19 may (EFE).- El Sevilla FC y Antonio Cordón han decidido de mutuo acuerdo concluir la relación laboral del hasta ahora director de fútbol de la entidad, a la que llegó el pasado junio y con la que tenía dos temporadas más de contrato.

"Ambas partes han consensuado la resolución de su contrato tras la temporada 2025/26, cerrada con la permanencia del equipo en Primera División. El acuerdo se hará efectivo el 31 de mayo, al cierre del actual campeonato nacional de Liga", señala el comunicado ofrecido este martes por el club.

PUBLICIDAD

"El Sevilla FC agradece la labor y el trabajo de Antonio Cordón durante esta temporada y le desea lo mejor en el futuro", subraya el escrito emitido por la entidad hispalense. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fin de ciclo en el Getafe

Infobae

España regresa al Campeonato Iberoamericano de Atletismo con un equipo de 16 deportistas

Infobae

Lucas Ribeiro seguirá en el Recoletas Valladolid una temporada más

Infobae

Cristina Bucsa cae eliminada ante Zhang en Estrasburgo

Infobae

Rufián defiende a Zapatero y pide a los jueces no hacer política, que el PP ya gana elecciones sin necesidad de ayuda

Rufián defiende a Zapatero y pide a los jueces no hacer política, que el PP ya gana elecciones sin necesidad de ayuda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Pedro Sánchez pide “respetar el buen nombre” de Zapatero

Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: la UDEF registra su oficina y la de sus hijas

Un hombre mata a sus padres y deja herido de gravedad a su hijo de siete meses y a otras tres personas en un tiroteo en El Ejido, Almería

ECONOMÍA

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de mayo

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral