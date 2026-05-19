Antonio Cordón acuerda dejar el Sevilla, con el que tenía dos años mas de contrato

Sevilla, 19 may (EFE).- El Sevilla FC y Antonio Cordón han decidido de mutuo acuerdo concluir la relación laboral del hasta ahora director de fútbol de la entidad, a la que llegó el pasado junio y con la que tenía dos temporadas más de contrato.

"Ambas partes han consensuado la resolución de su contrato tras la temporada 2025/26, cerrada con la permanencia del equipo en Primera División. El acuerdo se hará efectivo el 31 de mayo, al cierre del actual campeonato nacional de Liga", señala el comunicado ofrecido este martes por el club.

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"El Sevilla FC agradece la labor y el trabajo de Antonio Cordón durante esta temporada y le desea lo mejor en el futuro", subraya el escrito emitido por la entidad hispalense. EFE