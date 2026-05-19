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Rebajan la petición de pena por el crimen de Recas (Toledo) a 13 años por homicidio doloso

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Toledo, 19 may (EFE).- La Fiscalía ha rebajado a 13 años y medio de prisión la petición de pena para el hombre acusado de matar a otro en Recas (Toledo) en 2022 por homicidio doloso en vez de asesinato, al considerar que no se ha acreditado alevosía ni ensañamiento, y la defensa se ha adherido a esta petición.

Así se ha puesto de relieve este martes en la segunda y última sesión del juicio con jurado popular que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Toledo y en la que las partes han renunciado a la mayoría de las declaraciones de testigos, tras la declaración del acusado en la que reconoció que golpeó a la víctima en varias ocasiones "con fuerza" y que "quería matarlo".

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El Ministerio Fiscal ha modificado sus conclusiones y su informe final para calificar el crimen como un delito de homicidio doloso, al existir intención de matar o asumir que dicho resultado podría producirse, pero ha considerado que del relato del encausado, así como de la declaración de los forenses y guardias civiles, no se puede acreditar que hubiera existido alevosía o ensañamiento.

Sí ha resaltado que el acusado demostró que quería matar a la víctima y que "hizo todo lo posible para que muriera", como golpearle en repetidas ocasiones y abandonarlo en un lugar apartado donde no pudiera recibir socorro.

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Ha puesto de relieve que el fallecido, que pesaba algo más de 50 kilos, era "mucho más menudo" que el acusado pero ha reconocido que se puede cuestionar que la víctima "no tuviera opción de defenderse".

La fiscal ha pedido al jurado un veredicto de culpabilidad, y además de modificar la petición de pena a 13 años y 6 meses también ha suprimido la reclamación de 150.000 euros en concepto de indemnización, ya que el padre y único familiar de la víctima ha fallecido en los años transcurridos desde los hechos.

Por su parte, la defensa se ha adherido parcialmente a las conclusiones del fiscal y ha reconocido que "por coherencia" con la declaración del acusado, que este lunes reconoció los hechos y que ha calificado de "verosímil", asume un veredicto de culpabilidad.

El acusado ha hecho uso de su derecho a la última palabra para asegurar que está "muy arrepentido" y que siente mucho "lo que ha pasado".

El magistrado ha establecido un receso para redactar el objeto del veredicto, que será entregado al jurado para que se retire a deliberar.

El juicio con jurado comenzó este lunes en la Audiencia Provincial de Toledo e inicialmente la Fiscalía había pedido una pena de cárcel de 25 años por un delito de asesinato con ensañamiento y alevosía, que ha modificado a raíz de la declaración del acusado y de los testigos. EFE

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