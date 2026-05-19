Ricky Martin, Bomba Estéreo, María Becerra y Yerai Cortés, en 'Las Noches de Foro 2026'

Huelva, 19 may (EFE).- Ricky Martín, con su único concierto en España este año, los colombianos Bomba Estéreo, la argentina María Becerra y Yerai Cortés componen el cartel de 'Las Noches del Foro' que volverán a convertir La Rábida en Huelva en un punto de encuentro entre música, memoria y cultura iberoamericana.

Este ciclo, que comienza este año una nueva etapa bajo el lema 'Iberoamérica Suena', se desarrollará entre el 3 y el 24 de julio en el Foro Iberoamericano, en Palos de la Frontera, y en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en Huelva.

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Durante la presentación, celebrada este martes en la sede de la Diputación de Huelva, su presidente, David Toscano, ha subrayado que su deseo es que "las Noches del Foro sigan creciendo y consolidándose como una gran cita musical que combine música, patrimonio, emoción y excelencia, a la altura de La Rábida y de una provincia que vive un momento extraordinario".

Organizado por la Diputación y con la propuesta artística y producción de Green Cow Music, el ciclo, ha indicado Pablo Távora, en representación de la promotora, "combina artistas consagrados y emergentes dentro de un universo musical que une Iberoamérica con la península ibérica".

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El ciclo propone un recorrido por distintas expresiones de la música actual, desde los sonidos caribeños y electrónicos de Colombia hasta el pop latino, la música urbana argentina, la guitarra española contemporánea y una de las grandes figuras internacionales de la música.

La primera cita será el 3 de julio con Bomba Estéreo, grupo colombiano reconocido por su mezcla de electrónica, ritmos caribeños, cumbia, champeta, rock y sonidos contemporáneos.

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El 10 de julio actuará María Becerra, una de las grandes referentes de la música argentina a nivel global. Actualmente atraviesa una de las etapas más importantes de su carrera con su nuevo álbum 'Quimera', su proyecto más ambicioso hasta el momento.

La programación continuará el 17 de julio con Yerai Cortés quien presentará 'Popular', un segundo álbum donde amplía su universo flamenco con una innovadora mezcla de palos, sonidos y referencias culturales, consolidando su proyección tras el éxito de su debut y la película dirigida por C. Tangana.

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El broche de oro llegará el 24 de julio en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín con Ricky Martin, con más de cuatro décadas de trayectoria y un repertorio que ha marcado a generaciones, que ofrecerá en Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026 su única presentación en España. EFE

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