Gobierno constata que España se consolida como destino prioritario de inversión extranjera

Madrid, 19 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que España se ha consolidado como un destino prioritario para la inversión internacional, subrayando que nuestro país es la sexta economía del mundo por recepción directa de proyectos de inversión extranjera.

Ha sido durante la inauguración del acto "Una visión actualizada de la diplomacia económica española" en la sede del Ministerio, donde ha señalado que el papel de la política exterior "es más importante que nunca" desde la caída del muro de Berlín para la acción económica.

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Tras apuntar que el contexto geopolítico mundial es "dificilísimo", Albares ha señalado que la política exterior española en el ámbito económico tiene una doble misión: "impulsar la proyección de nuestras empresas y fortalecer la seguridad económica de España".

Y ha recordado los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre España, que pronostican que España va a liderar este año el crecimiento de las grandes economías europeas, encadenando cinco años consecutivos de crecimiento.

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Esto se traduce, entre otras cosas, en que España crece de manera generalizada prácticamente en todos los sectores y demuestra "la competitividad de nuestra base exportadora", a lo que hay que sumar la fortaleza del sector servicios y no sólo del turismo.

La competitividad, ha añadido el ministro, "nunca se hereda, se construye día a día a través de una diplomacia eficaz", una diplomacia -ha recalcado- que debe entenderse como "un puente" entre lo público y privado.

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En un mundo "más complejo que nunca", ha señalado Albares, la mejor respuesta "es una acción exterior, compartida", que combina la fortaleza diplomática con nuestras empresas. EFE