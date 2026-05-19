Espana agencias

Mayorov, el niño prodigio del tenis de mesa, gana su primera medalla en un torneo absoluto

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 19 may (EFE).- Ladimir Mayorov, el jugador catalán de tenis de mesa que tiene doce años, ha dado un paso más en su fulgurante carrera al lograr la primera medalla en un torneo absoluto tras obtener el bronce en la prueba de parejas celebrada en el WTT Feeder de Lagos (Portugal), en su primera prueba internacional con adultos.

Mayorov, número uno del mundo en la categoría sub-13, sorprendió el pasado año cuando se proclamó campeón de España juvenil en La Nucía (Alicante) con tan solo once años y once meses después de vencer a rivales que tenían siete años más y tras inscribirse solo con la pretensión de ganar experiencia.

PUBLICIDAD

Un mes después, el día en que cumplió doce años, sumó otra medalla, de plata, en el Campeonato de Europa Juvenil celebrado en Ostrava (República Checa) haciendo pareja con un jugador austriaco, y en septiembre, conquistó el oro en la categoría individual en el campeonato continental sub13.

La pasión de Lamorov por el tenis de mesa le viene por genética. Su padre, Eduard, es ucraniano, y su madre, Svetlana, rusa, y ambos fueron jugadores profesionales, lo que les llevó a conocerse en los Europeos de Bratislava (Eslovaquia) en 1996.

PUBLICIDAD

En 2000, Eduard y Svetlana Bakhtina, varias veces campeona de Rusia y quien llegó a ganar una medalla de oros por equipos en los Europeos de 1994, se instalaron en España, primero en Cartagena (Murcia) y posteriormente en Calella (Barcelona),

El joven milita en el Tenis Taula Cassà, en la localidad gerundense de Cassà de la Selva, donde empezó a cosechar medallas en categorías inferiores desde muy pronto, como el campeonato de España prebenjamin en 2022.

La progresión experimentada por Mayorov le llevó a comienzos del pasado mes de abril a participar, junto con otros ocho jugadores de edades parecidas, en el programa de desarrollo Eurospins de la Unión Europea de Tenis de Mesa en República Checa, una concentración dirigida a jóvenes talentos europeos para mejorar su desarrollo técnico y competitivo.

Con el club catalán compite contra adultos en el grupo 2 de la división de honor nacional, la segunda máxima categoría que organiza la Real Federación Española de Tenis de Mesa, donde ha logrado meterse en la fase de ascenso a primera división, aunque ha renunciado a disputarla.

Su meteórica evolución le ha llevado a liderar con gran holgura el ránking mundial sub13, con 1.685 puntos frente a los 945 del segundo, y en el absoluto, ocupa el puesto 1.062.

Al codearse con jugadores de mayor edad, la federación española le incluyó en el equipo del torneo de Lagos, localidad del Algarve en el sur de Portugal, correspondiente al peldaño más bajo del circuito profesional, lo que vendría a ser un ATP 250, propicio para jugadores jóvenes.

"Rompiendo barreras (otra vez)", ha sido el mensaje de la federación española para congratularse del nuevo éxito de su gran promesa conseguido a Albert Vilardell, de 23 años.

El de Portugal ha sido su segundo torneo absoluto, después de que jugara el pasado mes de febrero el campeonato de España en Tarragona, donde cayó en segunda ronda ante Diego Lillo, que a la postre sería el vencedor.

Sus padres se muestran cautos sobre las expectativas generadas sobre Ladimir, aunque el chico tiene claro que su meta es, no solo ser profesional y participar en unos Juegos Olímpicos, sino lograr la medalla de oro, como reveló tras proclamarse campeón de España juvenil. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Griekspoor defenderá su corona en el ATP Mallorca Championships

Infobae

Un 2026 de Liga de Campeones deja al Levante a punto de salvarse

Infobae

Peru Nolaskoain renueva con el Eibar hasta 2030

Infobae

Atubolú: "Para casi todos nosotros está final es el punto más alto de nuestra carrera"

Infobae

Oncólogos alertan de que los adolescentes españoles son los que más vapean de Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Última hora de la investigación de la Audiencia Nacional y primeros registros al expresidente

Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: la UDEF registra su oficina y la de sus hijas

Un hombre mata a sus padres y deja herido de gravedad a su hijo de siete meses y a otras tres personas en un tiroteo en El Ejido, Almería

ECONOMÍA

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de mayo

Tres señales de que tu empresa no es el mejor sitio para trabajar, según un abogado

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral