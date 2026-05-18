Rocco Repetto y Ángel Hidalgo se clasifican para el Abierto de EE.UU.

Redacción Deportes, 18 may (EFE).- Los malagueños Rocco Repetto y Ángel Hidalgo lograron este lunes la clasificación para el Abierto de Estados Unidos al conseguir dos de las siete plazas que se repartieron en un torneo a dos vueltas en el club inglés Walton Heath.

Rocco Repetto acabó segundo en Walton on the Hill a cuatro golpes el ganador, el inglés Nathan Kimsey. El malagueño firmó dos rondas de 66 golpes y 132 totales (12 bajo par).

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También logró plaza el marbellí Ángel Hidalgo con 133 impactos totales (-11) y vueltas de 62 y 71.

Rocco Repetto y Ángel Hidalgo se unen a Jon Rahm y David Puig, que ya tenían asegurada su presencia en el Abierto de Estados Unidos se disputará del 18 al 21 de junio en Shinnecock Hills, en Long Island (Nueva York). EFE

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