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Toni Bou completa su dominio en Motegi y da el primer paso hacia el título 40

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Toni Bou (Montesa) repitió este domingo el dominio del sábado en Motegi (Japón), donde se disputó la primera prueba del Mundial de TrialGP, primera escala hacia su título universal número 40.

El incombustible piloto catalán volvió a dominar en el trazado nipón con autoridad, en este caso con su compañero del equipo Repsol Honda HRC, Gabriel Marcelli, como segundo clasificado, y el también español Jaime Busto (Beta) en la tercera plaza.

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En la primera manga del día Bou recibió cinco puntos de penalización, dos menos que el italiano Matteo Grattarola (Beta), con Busto tercero con ocho y Marcelli cuarto con nueve; y en la segunda también acumuló la misma cifra, pero Marcelli y Busto superaron a Grattarola. En la súper final se repitió este mismo orden con el campeón de nuevo al mando.

Por lo tanto, Toni Bou volvió a acumular otros 40 puntos, diez más que sus tres rivales.

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En el Campeonato Mundial femenino repitió triunfo la también española Berta Abellán (Scorpa), que añade 37 puntos a su casillero. Venció por delante de las italianas Alessia Bacchetta (35) y Andrea Sofía Rabino (30).

La segunda prueba se disputará entre el 12 y el 14 de junio en Sant Juliá de Loria (Andorra). EFE

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