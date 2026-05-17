Sin incidencias en la constitución de las 10.403 mesas electorales, con retraso en Sevilla

Sevilla, 17 may (EFE).- La constitución de las 10.403 mesas electorales habilitadas para los comicios andaluces de este domingo se ha llevado a cabo con normalidad y sin incidencias, salvo en un colegio de Sevilla Este, si bien se desconoce de momento, hasta que la Junta Electoral se pronuncie, si supondrá un retraso en el desarrollo de la votación.

Durante una comparecencia en el Centro de Difusión de Datos instalado en Sevilla, el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, ha informado de que la constitución de las 10.403 mesas instaladas en los 3.759 colegios de la comunidad se ha desarrollado con "total normalidad".

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Ninguna de las mesas ha sido suspendida y en las ocho provincias se ha completado la constitución de la totalidad del censo, según Sanz, que ha agradecido la colaboración de los 4.379 representantes de las distintas administraciones, activos desde la constitución de los colegios a las 9:00 horas. EFE

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