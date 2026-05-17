Ocho migrantes entran en Ceuta, unos tras saltar la valla fronteriza y otros a nado

Ceuta, 17 may (EFE).- Un grupo de ocho migrantes han accedido irregularmente a Ceuta en las últimas horas tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos o a nado por los espigones fronterizos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes han entrado por un punto indeterminado de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre al no ser vistos por las cámaras de seguridad instaladas en la zona, mientras que otros cuatro de ellos lo han hecho a nado.

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Los migrantes, procedentes de Marruecos, Argelia y Sudán, estaban en buenas condiciones de salud.

En algunos casos, tras acceder a la ciudad se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde serán acogidos hasta sus traslados a la península.

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Las entradas se han producido en una semana donde la Guardia Civil ha recuperado del mar hasta los cadáveres de otros tres migrantes magrebíes que habrían intentado entrar a nado, el último de ellos esta mañana de sábado. EFE