Espana agencias

Ocho migrantes entran en Ceuta, unos tras saltar la valla fronteriza y otros a nado

Guardar
Google icon

Ceuta, 17 may (EFE).- Un grupo de ocho migrantes han accedido irregularmente a Ceuta en las últimas horas tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos o a nado por los espigones fronterizos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, los migrantes han entrado por un punto indeterminado de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre al no ser vistos por las cámaras de seguridad instaladas en la zona, mientras que otros cuatro de ellos lo han hecho a nado.

PUBLICIDAD

Los migrantes, procedentes de Marruecos, Argelia y Sudán, estaban en buenas condiciones de salud.

En algunos casos, tras acceder a la ciudad se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde serán acogidos hasta sus traslados a la península.

PUBLICIDAD

Las entradas se han producido en una semana donde la Guardia Civil ha recuperado del mar hasta los cadáveres de otros tres migrantes magrebíes que habrían intentado entrar a nado, el último de ellos esta mañana de sábado. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero anima a la participación este 17M: "Que nadie se quede en casa"

Infobae

La participación en Andalucía es del 15,09 % a las 11.30 horas, casi igual que en 2022

Infobae

Un domingo salpicado de lluvia da paso a una semana de buen tiempo en toda España

Infobae

El Congreso interroga esta semana al presidente de la CHJ y a la periodista que comió con Mazón el día de la dana

El Congreso interroga esta semana al presidente de la CHJ y a la periodista que comió con Mazón el día de la dana

Montero anima a los andaluces a no quedarse "en casa" y a ir a votar "con ilusión" en este "día importantísimo"

Montero anima a los andaluces a no quedarse "en casa" y a ir a votar "con ilusión" en este "día importantísimo"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones en Andalucía: la participación a las 11:30 horas es del 15%, medio punto menos que en 2022

Última hora de las elecciones en Andalucía: la participación a las 11:30 horas es del 15%, medio punto menos que en 2022

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Mourinho sobre su posible fichaje por el Real Madrid: “Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando”

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid