La participación en Andalucía es del 15,09 % a las 11.30 horas, casi igual que en 2022

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Moreno ve ilusión en torno a su proyecto y anima a no dejar el voto "para lo último"

La participación en Andalucía es del 15,11 % a las 11.30 horas, casi igual que en 2022

La participación alcanza el 15,07% en Andalucía a las 11.30 horas, 0,4 puntos menos que en 2022

Moreno afronta las elecciones con "muy buenas sensaciones" y espera alta participación: "Ahora todo está abierto"