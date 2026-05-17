Un domingo salpicado de lluvia da paso a una semana de buen tiempo en toda España

Madrid, 17 may (EFE).- Un domingo salpicado de tormentas en algunos puntos de la península dará paso a una semana de tiempo estable en casi toda España, con temperaturas subiendo prácticamente en todo el país.

Hoy se esperan chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes, sin descartar granizo menudo, en el nordeste de Cataluña y en las sierras del este y sur peninsulares.

PUBLICIDAD

El prelitoral de Girona, prepirineo de Barcelona, el Pirineo y Ampurdán, en Girona, Gúdar y Maestrazgo en Teruel, Hellín y Almansa en Albacete, el altiplano de Murcia, interior de Alicante, e interior norte y sur de Valencia están en aviso amarillo por riesgo de chubascos localmente fuertes.

En Cataluña, la precipitación acumulada en una hora puede llegar a ser 20 de 20 litros por metro cúbico.

PUBLICIDAD

En el resto del territorio, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas máximas suben hoy en el interior del tercio nordeste, mientras que en el resto no se esperan cambios. Las mínimas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares. Sin cambios significativos en Canarias.

Los termómetros rebasarán los 25 grados este domingo en Córdoba (con máximas de 27 grados), Sevilla (con 28), Huelva, Badajoz y Murcia; y los rondarán en Albacete, Cáceres, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Granada, Jaén, Lleida, Madrid, Málaga, Melilla, Palma, Tenerife, Toledo, Valencia y Zaragoza.

PUBLICIDAD

El desplazamiento del anticiclón de las Azores hacia el este peninsular dejará tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares al comienzo de la próxima semana.

Es probable que mañana lunes el día arranque con los intervalos de nubes altas con nubosidad de evolución diurna; aunque la llegada de un frente a Galicia a últimas hora del lunes traerá intervalos de nubosidad baja con lloviznas dispersas en esa zona.

PUBLICIDAD

En Cataluña la semana también comienza con cielos nubosos y probables precipitaciones en forma de chubasco o tormenta, localmente fuertes y persistentes en el nordeste durante todo el día y en los litorales durante la primera mitad.

En las sierras del sureste, prelitorales del Mediterráneo y Baleares se esperan también chubascos dispersos.

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y en Baleares, y las mínimas irán subiendo en la mitad este y en descenso ligero en el noroeste.

El anticiclón de las Azores se seguirá expandiendo hacia el este el próximo martes dejando tiempo estable en prácticamente toda la Península y en Baleares, salvo en el extremo norte, donde la cola del frente dejará precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y por la tarde en Pirineos y Cataluña, con algún chubasco disperso en los prelitorales catalanes y valencianos.

PUBLICIDAD

El miércoles, la Península se situará al sur de un anticiclón, centrado ya en Europa, lo que dejará buen tiempo en prácticamente toda la Península y en Baleares con cielos despejados o con intervalos de nubes altas.

Se espera un ascenso generalizado de las temperaturas en todo el territorio, y habrá capitales de provincia donde los termómetros rebasen ya los 30 grados. Ese será el caso de Albacete, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Lleida, Madrid, Murcia, Sevilla, Toledo y Zaragoza.EFE

PUBLICIDAD