Espana agencias

Montero anima a la participación este 17M: "Que nadie se quede en casa"

Guardar
Google icon

Sevilla, 17 may (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha ejercido su derecho al voto en las elecciones andaluzas en un colegio del Centro de Sevilla, desde donde ha animado a la participación y ha recordado que en los comicios regionales el voto es menor que en las generales.

"Es un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, con alegría, con esperanza y por tanto estando presente y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos cuatro años queremos para nuestra tierra", ha señalado Montero en una atención a los medios de comunicación que han cubierto su voto, quien ha pedido que "nadie se quede en casa".

PUBLICIDAD

Ha explicado que va a pasar la jornada electoral con su "entorno más íntimo" y esperando que lleguen las 20.00 horas, cuando cierran los colegios electorales, "pero hay tiempo de aquí a esa hora para que todo el mundo acuda a votar, si ha tenido que salir durante el fin de semana que vuelva pronto, para acudir a las urnas con ilusión".

La líder del PSOE de Andalucía ha explicado que aún no ha hablado este domingo con el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "En el día de hoy no he hablado con él. Hablaré, me imagino, que a lo largo del día, seguro que sí, como lo hago habitualmente, pero como siempre que me va a transmitir todo el ánimo, toda la fuerza y todo el apoyo". EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

José Ignacio García (Adelante Andalucía) llama en Jerez a votar "por la clase trabajadora"

Infobae

Los médicos paran de nuevo en su cuarta huelga del año por la falta de avances con Sanidad

Infobae

García (Adelante) llama a la participación porque "hoy es el único día en el que todos somos iguales"

García (Adelante) llama a la participación porque "hoy es el único día en el que todos somos iguales"

Un colegio de Pedroche (Córdoba) ha sido la primera en constituirse en Andalucía y otro de Sevilla Este el último

Un colegio de Pedroche (Córdoba) ha sido la primera en constituirse en Andalucía y otro de Sevilla Este el último

Nueva victoria del líder del mundial Máximo Quiles

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones en Andalucía: la participación a las 11:30 horas es del 15%, medio punto menos que en 2022

Última hora de las elecciones en Andalucía: la participación a las 11:30 horas es del 15%, medio punto menos que en 2022

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Xabi Alonso ya es oficialmente el nuevo entrenador del Chelsea: tiene contrato por cuatro temporadas

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes