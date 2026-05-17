Montero anima a la participación este 17M: "Que nadie se quede en casa"

Sevilla, 17 may (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha ejercido su derecho al voto en las elecciones andaluzas en un colegio del Centro de Sevilla, desde donde ha animado a la participación y ha recordado que en los comicios regionales el voto es menor que en las generales.

"Es un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, con alegría, con esperanza y por tanto estando presente y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos cuatro años queremos para nuestra tierra", ha señalado Montero en una atención a los medios de comunicación que han cubierto su voto, quien ha pedido que "nadie se quede en casa".

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Ha explicado que va a pasar la jornada electoral con su "entorno más íntimo" y esperando que lleguen las 20.00 horas, cuando cierran los colegios electorales, "pero hay tiempo de aquí a esa hora para que todo el mundo acuda a votar, si ha tenido que salir durante el fin de semana que vuelva pronto, para acudir a las urnas con ilusión".

La líder del PSOE de Andalucía ha explicado que aún no ha hablado este domingo con el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "En el día de hoy no he hablado con él. Hablaré, me imagino, que a lo largo del día, seguro que sí, como lo hago habitualmente, pero como siempre que me va a transmitir todo el ánimo, toda la fuerza y todo el apoyo". EFE

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