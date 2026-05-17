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Sigue la investigación por el crimen machista de Dolores a la espera de las autopsias

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Alicante, 17 may (EFE).- La Guardia Civil continúa con la investigación del supuesto asesinato machista cometido en una vivienda del cuartel de Dolores (Alicante) por un agente, de 55 años, a su esposa, de 51, y al hijo en común, de 24, a la espera de que a lo largo del lunes se practiquen las autopsias de los tres cadáveres.

El resultado de los exámenes forenses de los cuerpos debería confirmar la principal línea de la investigación que apunta a que el agente, que llevaba destinado en el puesto desde 1996, asesinó a la mujer en una habitación y al hijo en otra estancia antes de utilizar la pistola para quitarse la vida de un disparo en un pasillo.

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Dolores cumple este domingo la segunda jornada del luto oficial después de un pleno extraordinario y urgente el sábado por la tarde para expresar la tristeza y la solidaridad del municipio con las víctimas, y también de celebrar una concentración silenciosa de un minuto de silencio a las puertas del ayuntamiento, a donde acudieron centenares de vecinos. Además, ayer se suspendieron las actividades festivas programadas en torno al día de San Isidro.

Los crímenes de Marisol y de su hijo, Alberto, han causado una gran conmoción en este pequeño pueblo de la alicantina comarca de la Vega Baja del río Segura, donde la familia era muy conocida y ella trabajaba como conductora de autobús escolar. EFE

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