Redeia y la CNMC coinciden en el Congreso por el apagón en pleno debate por el expediente

Madrid, 17 may (EFE).- La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, comparece este lunes en la comisión del Congreso que investiga el apagón peninsular de 2025, donde responderá a cuestiones relacionadas con la actuación del operador del sistema eléctrico español y filial del grupo, Red Eléctrica, antes, durante y después del incidente.

Para ese día también está programada la intervención de Rocío Prieto, directora de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), después de expedientar a más de medio centenar de compañías, incluida Red Eléctrica, que ha advertido, en sus alegaciones, de un conflicto de interés del regulador.

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Será la primera vez que Corredor se pronuncie sobre el 'cero eléctrico' en el Congreso y la tercera que lo haga en sede parlamentaria. La última fue en el Senado, el pasado 25 de marzo, cuando reiteró que "no hay ninguna responsabilidad por parte de Red Eléctrica".

Lo hizo en una tensa comparecencia en la que la presidenta de Redeia pidió amparo en dos ocasiones al considerar que se le estaba acusando de mentir y después de que el senador popular Miguel Ángel Castellón se dirigiera a ella como "señora del apagón".

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Finalmente, la comisión del Senado asumió las conclusiones del PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta, las cuales responsabilizaron del suceso al Gobierno, a su vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, a su precedesora en esta cartera, Teresa Ribera, a la CNMC y a la propia Corredor.

Pero el debate continúa abierto. A pocos días de que se cumpliera un año del apagón (28 de abril de 2025), la CNMC informó de la apertura de una veintena de expedientes en el marco de su investigación por "indicios de incumplimiento que habrían afectado al funcionamiento del sistema".

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No obstante, el organismo matizó que los hechos, por sí mismos, no suponían atribuir el origen o la causa del apagón a las compañías expedientadas, ya que el suceso fue "multifactorial".

Uno de los procedimientos, por posible infracción muy grave, es el dirigido a Red Eléctrica por un hipotético incumplimiento como operador del sistema del artículo 64.25 de la Ley del sector eléctrico.

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Esta semana, la filial de Redeia ha pedido el archivo de las actuaciones y ha apuntado a un "conflicto de interés en el organismo regulador que comprometería las debidas garantías de imparcialidad y objetividad", del que no entró en detalles.

En su comunicado, Red Eléctrica se remitió a documentación aportada e insistió en que "no existe infracción alguna que pueda serle atribuida". Además, avisó de la "manifiesta indefensión" a la que le somete un expediente que "adolece de la más mínima precisión necesaria".

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Cuestiones por las que, previsiblemente, se interesarán los grupos parlamentarios tanto durante la intervención de la presidenta de Redeia como en el posterior turno de la directora de Energía de la CNMC.

El organismo también ha incoado expedientes por posibles infracciones muy graves a la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy) y a Iberdrola Generación Nuclear, en tanto que los graves afectan a Iberdrola, Endesa, Naturgy, Engie, TotalEnergies o Repsol, entre otros.

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Será la segunda ronda de comparecencias que celebre la comisión de investigación del Congreso, que ya inauguró esta fase el pasado 20 de abril con el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, su por entonces todavía homólogo en Endesa, José Bogas, y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

Como hicieran en el Senado, los representantes de Iberdrola y Endesa vincularon el apagón con una mala programación de Red Eléctrica para ese día.

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Una versión que siempre ha negado el operador del sistema, que sostiene que el incidente se podría haber evitado si las centrales con obligación de aportar capacidad de control de tensión (propiedad de las eléctricas) no hubieran incumplido con este cometido. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023413427)

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