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Nueva victoria del líder del mundial Máximo Quiles

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Redacción deportes, 17 may (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha logrado una nueva victoria al vencer el Gran Premio de Cataluña de Moto3 disputado en el circuito de Barcelona-Cataluña por delante de Álvaro Carpe (KTM) y David Muñoz (KTM). EFE

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