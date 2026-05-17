Musitopia, la app que ayuda a Victoria a combatir sus dolores crónicos con sonidos de mar

Álex Gutiérrez Páez

Barcelona, 17 may (EFE).- Para Victoria Giraldo la música no es sólo una sucesión de notas, sino una de las mejores vías de escape para sobrellevar los dolores crónicos que le causa su endometriosis, especialmente los sonidos del mar que emite Musitopia, una nueva aplicación que la mantiene en paz entre sesiones de musicoterapia.

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Este proyecto, impulsado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, combina neurociencia y 'deep learning' para ofrecer música individualizada para personas con ansiedad, depresión o trastornos límites de la personalidad, y ha empezado a utilizarse recientemente en terapias del Instituto Catalán de Musicoterapia.

A diferencia de las plataformas de 'streaming' de audio convencionales, Musitopia no ofrece música o sonidos de forma pasiva, sino que aprende del comportamiento del usuario y ajusta sus reproducciones para alcanzar sus objetivos terapéuticos mediante la relajación, la activación o la conciliación del sueño.

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"La música me calma. Cuando desayuno, intento meditar con sonidos del mar porque son muy bonitos y me permiten gestionar los malestares del día a día", explica en declaraciones a EFE Victoria, quien acude semanalmente a sesiones de musicoterapia en el Instituto Catalán de Musicoterapia para evadirse del desgaste físico que comporta la endometriosis que lleva años padeciendo.

Su periplo en el mundo de la musicoterapia empezó hace ocho años, cuando acudió al Instituto con su hija Sara, que ahora tiene 20 años y que a los tres fue diagnosticada con un Trastorno del Espectro Autista (TEA), aprovechando la devoción que ambas compartían por la música para aliviar sus episodios de ansiedad del día a día.

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"Nos ha ido muy bien porque a Sara, que toca el piano y tiene oído absoluto, le ha ayudado a desenvolverse mediante la música y a gestionar la ansiedad, sobre todo durante la adolescencia", relata Victoria, quien ahora combina las sesiones presenciales en el Instituto con Musitopia, lo que le permite llevar los beneficios de la consulta a la intimidad de su hogar.

Una de sus musicoterapeutas es la directora del Instituto Catalán de Musicoterapia y colaboradora de Musitopia, Núria Escudé, quien subraya a EFE que la disciplina está ganando terreno en hospitales como el del Mar o el de Barcelona, con los que colabora para reducir la ansiedad preoperatoria.

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"La idea es tener otros recursos que quizá la terapia verbal no tiene, aprovechando cómo la música ayuda a aflorar la parte emocional de las personas", asegura la experta, destacando que el uso de sonidos binaurales y paisajes sonoros fomentan una actividad cerebral beneficiosa para el descanso.

Escudé defiende que la introducción de Musitopia en sus pautas terapéuticas ha supuesto un "refuerzo positivo" para sus pacientes, quienes con el seguimiento de los profesionales del centro están aprendiendo a utilizar los recursos sonoros entrenados con inteligencia artificial que les facilita la aplicación para alejar los pesares de sus rutinas.

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Así, organiza semanalmente sesiones presenciales con Victoria, en las que intervienen instrumentos como un tambor oceánico -que simula el sonido del mar al mover pequeñas bolitas metálicas en su interior- y consignas que le ayudan a entrar en un estado de tranquilidad, aunque también le da indicaciones para que encuentre la paz en casa utilizando los recursos de Musitopia.

"La idea era tratar de no solamente usarla en sesiones presenciales con musicoterapeutas, sino también fuera para democratizar los beneficios de la musicoterapia a través de un recurso que no requiera la presencialidad", cuenta a EFE el director de Musitopia en la UPF, Rafael Ramírez.

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La aplicación, que fue lanzada el pasado mes de abril tras meses en fase de prueba piloto, está disponible en internet, mediante un dispositivo que bien sea un móvil o una tableta, y de forma gratuita.

En pocas semanas, ya ha acumulado cerca de 200 descargas de personas que, como Victoria y Sara, ahora tienen a su alcance un puente terapéutico entre la consulta y la vida cotidiana que actúa como refugio sonoro diseñado a medida de sus emociones. EFE

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