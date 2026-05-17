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Constituidas el 100% de las mesas electorales en Andalucía a las 09.46 horas

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Las elecciones autonómicas que se celebran este domingo 17 de mayo en Andalucía han arrancado en toda la comunidad completando a las 09.46 horas la constitución de las 10.403 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de la región, según los datos consultados por Europa Press en la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía.

Las primeras provincias en completar el proceso han sido Córdoba y Almería, sobre las 09.15 horas, mientras que las más rezagadas han sido Cádiz y Sevilla, donde se han demorado hasta las 09.28 horas tres mesas en Algeciras y una en Cádiz capital y hasta las 09.46 horas otras seis mesas en el distrito Este-Alcosa-Torreblanca de Sevilla capital.

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De este modo, en el conjunto de Andalucía ya están constituidas el 100% de las mesas electorales, 849 en Almería, 1.547 en Cádiz, 954 en Córdoba, 1.143 en Granada, 662 en Huelva, 869 en Jaén, 1.772 en Málaga y 2.607 en Sevilla.

En las penúltimas elecciones autonómicas, celebradas el 2 de diciembre de 2018, la ausencia de las papeletas de Equo en los colegios electorales de Sanlúcar de Barrameda provocó el cierre de todas las mesas electorales de esta localidad gaditana durante más de hora, lo que obligó a retrasar el cierre de los colegios del municipio y provocó que los primeros resultados oficiales del escrutinio no se conocieran hasta cerca de las 22 horas.

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Los 785 municipios andaluces activan este 17 de mayo un total de 3.756 colegios electorales, que dispondrán de 10.403 mesas electorales integradas por 30.567 miembros.

Para garantizar la seguridad y la normalidad durante la jornada se ha desplegado en toda Andalucía un operativo integrado por 14.583 agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto, 5.584 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y 8.999 de la Guardia Civil, que contará con el apoyo de agentes de la Unidad Adscrita a la Junta de Andalucía y la Policía Local.

Un total de 6.812.902 andaluces, 302.070 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 17 de mayo en las decimoterceras elecciones autonómicas, en las que 25 partidos y tres coaliciones presentan candidaturas para elegir a los 109 diputados del nuevo Parlamento andaluz.

Para la celebración de estas elecciones se han impreso más de 686 millones de papeletas correspondientes a 125 candidaturas y cerca de siete millones de sobres, con un coste total de organización que asciende a 14,4 millones de euros, de los cuales 1,2 millones corresponden a impresos y documentación electoral.

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EuropaPress

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