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Joaquín Pérez será reelegido para liderar USO en el Congreso que se celebra en Badajoz

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Madrid, 17 may (EFECOM).- El secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez, opta a su reelección para un tercer mandato al frente del sindicato en el 13 Congreso Confederal que la organización celebra esta semana en Badajoz, sin que se esperen candidaturas alternativas a la suya.

Más de 250 congresistas de todos los territorios y sectores están llamados a participar en el Congreso, que tendrá lugar del 20 al 22 de mayo y que reunirá a invitados del mundo sindical e institucional, encabezados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que estará presente en la clausura.

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Asistirán representantes de las grandes confederaciones sindicales internacionales, como la CSI, la CES y la Confederación Sindical de las Américas (CSA), así como de las nacionales CCOO y UGT.

También acudirá el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y habrá representación de la Junta de Extremadura, además de personalidades del mundo empresarial.

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"El sindicalismo independiente, nuestra forma de hacer el sindicalismo, tiene un hueco muy importante dentro del mercado laboral y de los trabajadores, que por eso nos eligen en los centros de trabajo", explicaba recientemente Joaquín Pérez en declaraciones a EFE.

A su juicio, las organizaciones sindicales están sufriendo una transformación y hay que adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas necesidades, a las nuevas realidades laborales.

"Los retos que estamos viendo en nuestro país y en el mundo en general van a requerir organizaciones con las ideas mucho más claras", defendía Pérez.

En el Congreso se debatirán los textos programáticos del sindicato, bajo el lema "La fuerza de estar juntos", y se renovarán los órganos confederales: Comisión Ejecutiva Confederal, Comisión de Garantías Confederal y Comisión de Transparencia Económica.

USO es el tercer sindicato en representatividad en toda España, con más de 13.100 delegados sindicales y cerca de 150.000 afiliados, con especial presencia en sectores como la enseñanza, la seguridad privada, el aéreo, la industria del metal, la agroalimentaria, el motor, la administración de justicia y los contact-center, entre otros.

En comunidades como Cantabria, La Rioja y Baleares, cuenta con una representación superior al 10 %. EFECOM

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EFE

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