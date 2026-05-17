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Montero anima a los andaluces a no quedarse "en casa" y a ir a votar "con ilusión" en este "día importantísimo"

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La candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha animado este domingo a los andaluces a no quedarse "en casa", y a que acudan a votar "con ilusión" en esta jornada de elecciones autonómicas en la región, que ha definido como "un día importantísimo".

La también secretaria general de los socialistas andaluces ha acudido a votar en torno a las 11,10 horas al colegio SAFA de la calle Calatrava de Sevilla, tras lo que ha atendido a los medios para trasladar ese "mensaje muy claro para Andalucía" de que este día de elecciones es "importantísimo" para los ciudadanos de la comunidad, para que puedan "decidir" su "futuro".

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"Espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, alegría, con esperanza, y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos cuatro años queremos para nuestra tierra", ha manifestado la candidata socialista antes de incidir en animar "a todo el mundo a votar".

"Que nadie se quede en casa, y que en el día de hoy participe con su criterio, con su opinión, en lo que piensa que es bueno para Andalucía para los próximos años", ha deseado también la líder del PSOE-A.

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A la pregunta de si le "preocupa que pueda haber una participación exageradamente baja en las elecciones" de este domingo, ha respondido que "siempre" le "preocupa que la participación en las elecciones sea la adecuada", y ha agregado que esto es "especialmente importante en elecciones autonómicas, en las que se registra históricamente un porcentaje de participación inferior" que en "otras convocatorias electorales".

De igual modo, a María Jesús Montero le han preguntado si cree que ha conseguido movilizar a los 500.000 andaluces que votaron al PSOE en las últimas elecciones generales en Andalucía pero no en los pasados comicios autonómicos, y ha respondido que "habrá que esperar a que se cierren los colegios electorales" para saberlo, pero ha añadido que ella espera que sí.

La candidata socialista ha explicado que va a pasar la jornada electoral con su familia, con su "entorno más íntimo", y a la pregunta de si ha hablado este domingo con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comentado que en lo que va de mañana de este domingo no, pero que imagina que hablará con él "a lo largo del día", como hace "habitualmente", y en todo caso augura que, "como siempre", le va a "transmitir todo el ánimo, toda la fuerza y todo el apoyo", ha concluido la candidata socialista.

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