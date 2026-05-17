Temas del día de EFE España del domingo 17 de mayo de 2026 (13:30 horas)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - La participación en Andalucía es del 15,09 % a las 11.30 horas, casi igual que en 2022

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- Moreno ve ilusión en torno a su proyecto y anima a no dejar el voto "para lo último"

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- Montero anima a la participación este 17M: "Que nadie se quede en casa"

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(Texto enviado a las 11:48; 274 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El candidato de Vox pide un "gobierno con prioridades claras" para Andalucía

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(Texto enviado a las 12:59; 299 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Maíllo (Por Andalucía) llama a votar con "ilusión y movilización"

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(Texto enviado a las 10:37; 223 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- José Ignacio García (Adelante Andalucía) llama en Jerez a votar "por la clase trabajadora"

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(Texto enviado a las 11:35; 259 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIOLENCIA MACHISTA

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Alicante - Sigue la investigación por el crimen machista de Dolores a la espera de las autopsias

(Texto enviado a las 11:17: 237 palabras)

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HANTAVIRUS CRUCERO

Madrid - Las mujeres de Barcelona y Alicante podrán aislarse en casa si dan negativo en hantavirus

(Texto enviado a las 12:34; 451 palabras)

FRANCIA CRUCERO

Oviedo - Autorizado el desembarque en Gijón del crucero afectado por un brote de gastroenteritis

(Texto enviado a las 10:47; 331 palabras)

SUCESOS AGRESIÓN

Valladolid - Tres heridos por arma blanca, dos de ellos menores de edad, en una pelea en Valladolid

(Texto enviado a las 10:27; 286 palabras)

ISRAEL PALESTINA

Madrid - Irene Montero llama al "boicot a Israel" en la manifestación por Palestina en Madrid

(Texto enviado a las 13:03; 317 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA CANADÁ

Madrid - Economía, Margaret Atwood y el colegio de Lakefield, citas de Felipe VI en Canadá

(Texto enviado a las 09:00. 743 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023184795)

SEMANA POLÍTICA

Madrid - Semana de resaca postelectoral y vuelta de la actividad al Congreso

(Texto enviado a las 07:20; 375 palabras)

DANA CONGRESO

Madrid - Miguel Polo y Maribel Vilaplana, citados esta semana ante la comisión de dana del Congreso

(Texto enviado a las 09:00; 479 palabras)

JUICIO KITCHEN

Madrid - El juicio Kitchen abordará los audios de la causa a la espera de que declaren los acusados

(Texto enviado a las 08:00; 714 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023487897)

EUTANASIA JUSTICIA

Madrid - La legitimidad de un padre para recurrir la eutanasia de su hijo, a debate en el Supremo

(Texto enviado a las 07:07; 625 palabras)

DÍA LGTBIFOBIA

Madrid - Sánchez reafirma el compromiso con una España diversa, en el Día contra la LGTBIfobia

(Texto enviado a las 12:23; 136 palabras)

HUELGA MÉDICOS

Madrid - Los médicos paran de nuevo en su cuarta huelga del año por la falta de avances con Sanidad

(Texto enviado a las 11:41; 610 palabras)

SUCESOS ATROPELLO

Madrid - Siete ciclistas atropellados, uno de ellos grave, por un vehículo en Brunete (Madrid)

(Texto enviado a las 13:08; 157 palabras)

SINIESTRALIDAD LABORAL

Madrid - Caídas y accidentes de trafico, principales causas de la siniestralidad laboral con baja

(Texto enviado a las 09:15; 635 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021177763)

APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - Redeia y la CNMC coinciden en el Congreso por el apagón en pleno debate por el expediente

(Texto enviado a las 09:08; 651 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023413427)

BIZUM COMERCIO

Madrid - El pago en comercios físicos con Bizum comienza este lunes de forma gradual

(Texto enviado a las 09:45; 357 palabras)

CENTROS DATOS

Madrid - Las soluciones "experimentales" para los centros de datos avivan el debate medioambiental

(Texto enviado a las 10:30; 666 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023139218)

DÍA RECICLAJE

Madrid - Día Internacional del Reciclaje: los objetos cotidianos que más dudas generan

(Texto enviado a las 08:00; 644 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8004187803)

INDUSTRIA AEROESPACIAL

Madrid - Gran Vía se convierte en el epicentro de la nueva industria espacial española

(Texto enviado a las 11:18; 946 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VINO ECOLÓGICO

Madrid - España lidera la superficie de viñedo ecológico, un nicho para un consumidor exigente

(Texto enviado a las 11:04; 546 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55019987459)

DIA MUSEOS

Madrid - La arquitecta Fuensanta Nieto apuesta por museos respetuosos con la "memoria e invención"

(Texto enviado a las 09:30; 898 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022009343)

ABRAHAM MATEO (Entrevista)

Madrid - Abraham Mateo se sincera sobre lo que costó ganar credibilidad:"Me dieron por todos lados"

(Texto enviado a las 07:15; 686 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

COMIC BARCELONA (Entrevista)

Barcelona - Bianca Bagnarelli confirma la fuerza de lo breve en sus cuentos de 'Animales domésticos'

(Texto enviado a las 11:25; 766 palabras) (Foto)

MÚSICA REGGAE (Entrevista)

Santander - El 'reggae' de la banda Smooth Beans vuelve con sonidos creativos en castellano

(Texto enviado a las 09:50; 505 palabras) (Foto)

TIEMPO PRIMAVERA

Madrid - Un domingo salpicado de lluvia da paso a una semana de buen tiempo en toda España

(Texto enviado a las 11:58; 528 palabras)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

14:30h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Comparecencia informativa con participación en las elecciones hasta las 14:00 horas. Centro de Difusión de Datgos. Pabellón de la Navegación. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:30h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Comparecencia informativa con participación en las elecciones hasta las 18:00 horas. Centro de Difusión de Datos. Pabellón de la Navegación. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Cierre de los colegios electorales. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

SOCIEDAD

18:00h.- València.- LGTBI CONCENTRACIÓN.- Concentración contra la LGTBIfobia organizada por Lambda, colectivo LGTB+ por la diversidad sexual, de género y familiar. Escalinatas del Mercado Central.

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Barcelona.- COMIC BARCELONA.- Los organizadores de la 44ª edición del Comic Barcelona, que abrió sus puertas el viernes, hacen balance este domingo de este evento, con cerca de 200 expositores Fira Montjuïc. (Texto)

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Fuente Ymbro para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián. Las Ventas. (Texto) (Foto)

EFE

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Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

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