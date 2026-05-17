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Titirimundi cierra su 40 edición con casi pleno de entradas vendidas

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Segovia, 17 may (EFE).- El festival de títeres Titirimundi cierra este domingo su 40 edición con más de una treintena de actuaciones repartidas entre calles, plazas, patios y jardines de Segovia, tras una semana en la que ha rozado el lleno en la venta de entradas y ha conseguido mantener toda su programación pese a la amenaza de lluvia.

La directora del festival, Marián Palma, ha realizado un balance “de notable alto” de esta edición, marcada por la elevada respuesta del público y por la presencia constante de espectadores en los distintos espacios escénicos de la ciudad.

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“Estamos muy contentos por la respuesta de la gente, la respuesta de las compañías y por ver las calles llenas con esa vida y con esa alegría que también es lo que queremos provocar”, ha afirmado Palma en declaraciones a EFE.

La responsable del festival ha destacado que Titirimundi ha conseguido “acercar el arte del teatro de títeres a todos los rincones de la ciudad y a todos los públicos”, en una edición especialmente simbólica al cumplirse cuatro décadas desde la creación del certamen.

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En el apartado de venta de entradas, Palma ha explicado que el festival se mueve “en el noventa y mucho por ciento” de ocupación, aunque los datos definitivos se cerrarán en los próximos días.

La directora ha recordado además que el primer día de venta anticipada se despacharon más de 9.000 localidades, en una jornada que calificó de “estresante” por el elevado ritmo de compra.

Palma ha reconocido que la meteorología condicionó especialmente los dos primeros días del festival, aunque finalmente todas las representaciones pudieron celebrarse.

La directora también ha resaltado la acogida que han dispensado las compañías internacionales que acudían por primera vez a Segovia y que, según ha dicho, han quedado “sorprendidísimas” tanto por la ciudad como por el ambiente del festival.

“Solo hablan maravillas, y eso es lo que nos interesa, que se enamoren y que nos tengan como referencia”, ha indicado.

Entre los espectáculos más consolidados del certamen, Palma ha mencionado ‘Mr. Barti’ y el veterano Circo de las Pulgas, presente desde hace más de dos décadas en el Patio de Abraham Seneor, y que ha vuelto a agotar localidades en esta edición.

Sobre el plano artístico, ha reconocido que algunas de las propuestas que más le han emocionado han sido los montajes de Estefanía de Paz, Javier Aranda, el espectáculo ‘Nonnova’ o ‘Transporte Excepcional’, la coreografía protagonizada por una excavadora en la Plaza Mayor.

La directora ha asegurado además que la organización ya trabaja no solo en la edición número 41, sino también en la 42, con la intención de incorporar nuevos espacios patrimoniales y escénicos a la programación, algo que dependerá también de la situación presupuestaria, aunque ha abogado por “abrir diálogo” y planificar el crecimiento del festival “sentaditos y despacio”. EFE

jmm/orv/jmj

(foto) (vídeo)

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