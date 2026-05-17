Andreeva y Shnaider, campeonas de dobles tras ganar a Bucsa y Melichar-Martínez

Roma, 17 may (EFE).- La española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martínez perdieron la final de dobles del WTA 1.000 ante las rusas Mirra Andreeva y Diana Shnaider, que se resarcieron tras haber perdido recientemente la final del torneo de Madrid.

El partido se resolvió en dos sets con autoridad para las rusas, que se impusieron por 6-3 y 6-3 en apenas una hora y nueve minutos.

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La pareja, cuya única derrota juntas en una última ronda de dobles a nivel WTA había sido ante Sara Errani/Jasmine Paolini en la final por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024, certificó así su segundo torneo de esta categoría tras lograrlo en la capital española este mismo año.

Andreeva y Shnaider jugaron juntas por primera vez en el circuito en Pekín 2024, y alcanzaron dos semifinales de dobles de Grand Slam en 2025, en Roland Garros y en el Abierto de Australia.

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En 2025 conquistaron el dobles femenino del Miami Open, su primer título de categoría WTA 1.000, al derrotar a Bucsa y Miyu Kato en el súper 'tie-break'.

Previamente, en enero de 2025, se alzaron con el Brisbane International (WTA 500), lo que supuso su primer título como dupla.

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Mientras que la dupla Bucsa-Melichar-Martínez disputaba su segunda final en el circuito WTA como pareja y afrontaba en Roma su séptimo torneo juntas esta temporada. Antes del torneo italiano, su mejor resultado del año había sido alcanzar las semifinales de Indian Wells. EFE

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