Igor Oca:"Certificar la permanencia es un premio grande, después de todo el agobio vivido"

Madrid, 17 may (EFE).- El entrenador del Leganés, Igor Oca, aseguró este domingo que la posibilidad de certificar la permanencia ante el Huesca que se disputa el próximo lunes, supondría un "premio grande" después de todo el "agobio" vivido esta temporada por el club, la plantilla y la afición.

El Leganés afronta el próximo lunes una 'final' en Butarque ante el Huesca, así lo ha calificado su entrenador. Un encuentro dotado de necesidades para ambos conjuntos.

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Los de Igor Oca buscan sellar la permanencia ante su gente ya que son decimoséptimos con 42 puntos, a tan solo cinco de los puestos de descenso, mientras que su rival llega con urgencia por sumar los tres puntos, coger aire y salir del descenso, ya que ocupan el puesto veinte con 36 puntos.

Igor Oca no podrá contar con las bajas habituales de Jorge Sáenz, Gonzalo Melero y Marcos Leiva, todos por lesión. Enric Franquesa es duda, por las cuatro tarjetas amarillas que tiene Naim García. Aunque aumenta la posibilidad de que vuelva Rubén Peña, ya que dada su importancia tanto dentro como fuera del campo, el técnico afirmó que "tomarán la mejor decisión".

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"El partido nos ofrece la oportunidad de cerrar la permanencia y la posibilidad de hacerlo ante tu gente por lo cual es un premio grande, después del apuro que hemos sentido todos, por lo que vamos a ir a por ello", valoró el técnico pepinero.

En cuanto a las cuatro derrotas cosecutivas que sufrieron las pasadas jornadas ante Las Palmas, Dépor, Racing de Santander y Andorra, Oca, confirmó que a pesar de perder, sacaron cosas "positivas" de estos encuentros para "seguir aprendiendo y mejorando"

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"Lo que has hecho y lo que va a pasar después del partido ante el Huesca nos da igual, lo que importan son los 90 minutos en Butarque"

Igor Oca también quiso mandar un mensaje a la afición de cara a la final de este lunes; "han estado de diez desde el inicio de temporada, necesitamos vivir la permanencia juntos, nosotros vamos a ir a por todo y esperamos que ellos estén encendidos con el equipo, como lo han hecho hasta ahora". EFE

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