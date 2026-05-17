Detenido un hombre tras huir de un tiroteo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Barcelona, 17 may (EFE).- La Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha detenido la pasada madrugada a un hombre que huía en un coche a gran velocidad después de que su conductor participase presuntamente en un tiroteo del que, hasta el momento, no constan heridos.

El hombre ha pasado tras la detención a disposición de los Mossos d'Esquadra. Fuentes de la policía catalana han informado a EFE de que el suceso ha tenido lugar sobre las cinco de la madrugada en la calle Batbolli, en el barrio de Sant Josep de L'Hospitalet, que estos días celebra sus fiestas mayores.

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Los servicios de emergencias han sido alertados a esa hora de que oían disparos en la citada calle, a la que ha llegado una patrulla de la Guardia Urbana y de la que ha salido huyendo un vehículo, que ha sido perseguido por la policía local.

Según las mismas fuentes, el coche policial ha dado alcance posteriormente al vehículo que había huido y ha detenido a un hombre de 30 años, conductor del mismo, quien permanece en dependencias policiales al considerar que está implicado en el tiroteo.

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Los Mossos han abierto una investigación sobre este caso para determinar la causa de los disparos, si en el incidente participaron más personas, además del detenido, y si alguien quedó herido.

En las últimas semanas se ha registrado diversos tiroteos en L'Hospitalet, donde en marzo murió un joven alcanzado por disparos en el Parc de les Planes, en las inmediaciones del cementerio de la ciudad.

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También en marzo se registró otro tiroteo en el barrio de La Florida y a comienzos de este mes se registró un tercer tiroteo en el entorno de un bar de La Torrassa. En estos dos casos tampoco se registraron heridos.

El incidente de esta madrugada en L'Hospitalet se ha producido después de que ayer sábado muriese un hombre en la calle de la Minería de Barcelona, al que otro sujeto disparó varios tiros por la espalda. EFE

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