Miguel Polo y Maribel Vilaplana, citados esta semana ante la comisión de dana del Congreso

Madrid, 17 may (EFE).- La comisión de investigación del Congreso sobre la dana de octubre de 2024 escuchará este lunes solamente el testimonio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, después de que la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana se haya retrasado al martes, pese a lo anunciado por la mesa esta semana.

La Mesa de la comisión, en la que los grupos socialista y Sumar tienen mayoría, decidió hace dos semanas convocar a ambos para que respondan a las preguntas de los diputados.

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Polo comparecerá el lunes en el Congreso a las 15.30 horas, mientras que Vilaplana, que comió el día de la dana con el expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios en la sesión de las 11.00 horas del martes 19 de mayo.

Ambos ya contaron ante la jueza que investiga la causa en Catarroja (Valencia) su experiencia de lo sucedido en la jornada del 29 de octubre, en calidad de testigos.

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Vilaplana dijo que durante el almuerzo con Mazón el entonces president no mostró prisa y que estuvo comunicado y atendió llamadas y mensajes de teléfono móvil.

Miguel Polo indicó en el juzgado que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) había "parsimonia" y "una absoluta indecisión", y que "se estaba improvisando". Además, consideró que desde las diez de la mañana Emergencias tenía datos para tomar decisiones.

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El pasado diciembre la Audiencia de Valencia confirmó la decisión de la jueza de no citar a Polo a declarar como investigado.

Polo también compareció ante la comisión de investigación de la dana en el Senado, con mayoría del Grupo Popular, grupo que le señaló como "responsable político" de las muertes ocurridas en el barranco del Poyo.

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El titular de la CHJ afirmó entonces que la información para avisar a la población estaba disponible, pero que no "no se supo interpretar o nadie la miró".

Además de las dos comparecencias en el Congreso, el martes a mediodía comparecerá ante la comisión de investigación del Senado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

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Esta intervención estaba también prevista para el lunes, pero la ministra pidió que se aplazase un día por temas de agenda.

Será la primera miembro del Gobierno que comparezca en la comisión de la Cámara Alta, si bien en el momento de la dana Aagesen era secretaria de Estado de Energía. El cargo de ministra lo ocupaba Teresa Ribera, actual vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea.

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Fuentes del PP indicaron que pedirán a Aagesen explicaciones sobre las obras hidráulicas que, de haber estado hechas, "habrían impedido la tragedia" y también sobre la actuación el día de la dana de Miguel Polo, al considerar que no informó del incremento del caudal del barranco del Poyo. EFE