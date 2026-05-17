Espana agencias

Miguel Polo y Maribel Vilaplana, citados esta semana ante la comisión de dana del Congreso

Guardar
Google icon

Madrid, 17 may (EFE).- La comisión de investigación del Congreso sobre la dana de octubre de 2024 escuchará este lunes solamente el testimonio del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, después de que la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana se haya retrasado al martes, pese a lo anunciado por la mesa esta semana.

La Mesa de la comisión, en la que los grupos socialista y Sumar tienen mayoría, decidió hace dos semanas convocar a ambos para que respondan a las preguntas de los diputados.

PUBLICIDAD

Polo comparecerá el lunes en el Congreso a las 15.30 horas, mientras que Vilaplana, que comió el día de la dana con el expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, responderá a las preguntas de los grupos parlamentarios en la sesión de las 11.00 horas del martes 19 de mayo.

Ambos ya contaron ante la jueza que investiga la causa en Catarroja (Valencia) su experiencia de lo sucedido en la jornada del 29 de octubre, en calidad de testigos.

PUBLICIDAD

Vilaplana dijo que durante el almuerzo con Mazón el entonces president no mostró prisa y que estuvo comunicado y atendió llamadas y mensajes de teléfono móvil.

Miguel Polo indicó en el juzgado que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) había "parsimonia" y "una absoluta indecisión", y que "se estaba improvisando". Además, consideró que desde las diez de la mañana Emergencias tenía datos para tomar decisiones.

El pasado diciembre la Audiencia de Valencia confirmó la decisión de la jueza de no citar a Polo a declarar como investigado.

Polo también compareció ante la comisión de investigación de la dana en el Senado, con mayoría del Grupo Popular, grupo que le señaló como "responsable político" de las muertes ocurridas en el barranco del Poyo.

El titular de la CHJ afirmó entonces que la información para avisar a la población estaba disponible, pero que no "no se supo interpretar o nadie la miró".

Además de las dos comparecencias en el Congreso, el martes a mediodía comparecerá ante la comisión de investigación del Senado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Esta intervención estaba también prevista para el lunes, pero la ministra pidió que se aplazase un día por temas de agenda.

Será la primera miembro del Gobierno que comparezca en la comisión de la Cámara Alta, si bien en el momento de la dana Aagesen era secretaria de Estado de Energía. El cargo de ministra lo ocupaba Teresa Ribera, actual vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea.

Fuentes del PP indicaron que pedirán a Aagesen explicaciones sobre las obras hidráulicas que, de haber estado hechas, "habrían impedido la tragedia" y también sobre la actuación el día de la dana de Miguel Polo, al considerar que no informó del incremento del caudal del barranco del Poyo. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día Internacional del Reciclaje: los objetos cotidianos que más dudas generan

Infobae

El juicio Kitchen abordará los audios de la causa a la espera de que declaren los acusados

Infobae

Abraham Mateo se sincera sobre lo que costó ganar credibilidad:"Me dieron por todos lados"

Infobae

Semana de resaca postelectoral y vuelta de la actividad al Congreso

Infobae

La legitimidad de un padre para recurrir la eutanasia de su hijo, a debate en el Supremo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de las elecciones en Andalucía: abren los colegios electorales

Última hora de las elecciones en Andalucía: abren los colegios electorales

El mercado de la vivienda elige el voto: un estudio asegura que la subida del alquiler en Madrid benefició al PP y Vox entre 2015 y 2019 en los barrios con más propietarios

El voto en las elecciones de Andalucía en el entorno de las bases militares de Rota y Morón: un bastión conservador

Andalucía decide: 6,8 millones de andaluces votan entre la mayoría absoluta del PP o un pacto con Vox ante una izquierda dividida

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: así pasan los candidatos el sábado de reflexión

ECONOMÍA

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

Qué queda del ambicioso Plan de Recuperación: reformas aprobadas, proyectos bloqueados y promesas incumplidas

El calor golpea al trabajo: 5,5 millones de empleados sufren temperaturas extremas y los albañiles y agricultores son los más expuestos

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Muchas personas sufren mobbing en su puesto de trabajo y ni siquiera se dan cuenta”

Un camionero es despedido acusado de caerse por estar borracho, pero demuestra en el juicio que sufrió un síncope: será recontratado y recibirá 7.000 euros

La Generación Z, la más quemada: ocho de cada diez jóvenes reconocen que el trabajo deteriora su salud mental

DEPORTES

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Las segundas partes ‘siempre fueron buenas’: de Ancelotti o Zidane al regreso de Mourinho y la vieja confiable de Florentino

Mbappé con Xabi Alonso, Vinícius con Arbeloa: una temporada y dos etapas distintas que explican su rendimiento en un Real Madrid dividido

El precio de una entrada para la final del Mundial 2026 equivale a comprarse casi 5 viviendas en Madrid

El Consejo Superior de Deportes planta cara a la FIFA y abre la puerta del fútbol federado a los menores migrantes

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026