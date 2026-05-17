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Economía, Margaret Atwood y el colegio de Lakefield, citas de Felipe VI en Canadá

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Madrid, 17 may (EFE).- Economía e IA, Margaret Atwood y el colegio de Lakefield son las tres destacadas citas que el rey Felipe VI tendrá la próxima semana en su primera visita oficial a Canadá, donde su agenda institucional incluye un acto de especial significado para el monarca, su regreso al colegio donde estudió siendo adolescente.

El Lakefield College School fue donde el entonces príncipe Felipe vivió por primera vez fuera del entorno familiar al incorporarse en septiembre de 1984 a este internado, situado a 164 kilómetros de Toronto, para cursar el equivalente al Curso de Orientación Universitaria (COU). Tenía al llegar 16 años y permaneció en el internado hasta junio de 1985, etapa previa al inicio de su formación militar.

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Será la última etapa del viaje oficial que el jefe del Estado realizará a Ottawa y Toronto los días 19, 20 y 21 de mayo, que realizará acompañado del vicepresidente Primero y m​inistro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

En este centro educativo el rey se encontrará con alumnos y exalumnos, será nombrado patrón honorario del Lakefield College School (LCS) y conocerá el proyecto del nuevo centro de estudiantes que llevará el nombre de 'Rey Felipe VI de España'.

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Durante su estancia en el centro canadiense, considerado uno de los más prestigiosos del país y donde compartió vivencias con otros 239 estudiantes, el entonces príncipe Felipe completó una formación orientada a disciplinas científicas y perfeccionó su nivel de inglés y francés.

El teniente coronel de Infantería de Marina José Antonio Alcina se ocupó, por encargo del rey Juan Carlos, de velar por su educación y supervisar su estancia en Canadá, que finalizó en junio de 1985, tras lo que, en septiembre de ese mismo año, inició su formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza.

Más de cuarenta años después, el rey regresará a las instalaciones de su antiguo colegio, donde sus compañeros le conocían por el apodo de 'Flip', debido a la dificultad de sus compañeros para pronunciar su nombre en español.

Con alguno ellos se volverá a encontrar la próxima semana, como ocurrió en 2024 en Madrid con motivo de la celebración anual del encuentro de los miembros del consejo de la fundación del LCS.

Aunque el viaje comenzará el martes 19 en Ottawa, la capital canadiense, donde Felipe VI se reunirá con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, que ejerce las funciones de jefa de Estado en representación del monarca inglés, en un contexto de intensificación de los contactos de alto nivel entre España y Canadá y de renovado impulso de los vínculos bilaterales.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, la visita refleja la voluntad de España de seguir fortaleciendo el vínculo con un socio clave y un aliado especialmente afín, unas relaciones bilaterales excelentes que se establecieron ya hace 91 años.

La siguiente etapa del viaje del rey será Toronto, donde tendrá lugar una importante encuentro empresarial, además de reuniones con inversores y contactos con autoridades canadienses para fortalecer las relaciones comerciales con este país, al que en 2025 las exportaciones españolas alcanzaron los 2.235 millones de euros.

Las exportaciones españolas a Canadá están muy diversificadas y sólo dos partidas suponen más del 10 % del total: las máquinas y aparatos mecánicos (17,6%) y los productos farmacéuticos (11,5 %). En cuanto a las importaciones, más del 40 % son combustibles de aceites y otras materias primas como los minerales.

La inteligencia artificial será otro de los capítulos que centrarán este viaje oficial -el tercero para el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo- en el que se firmará un acuerdo de entendimiento entre España y Canadá.

Un acuerdo que incidirá en la colaboración económica, pero también científica y de utilización de infraestructuras a ambos lados del Atlántico y para el que el gran activo de España será el Barcelona Super Computer Center, según fuentes del Ministerio de Economía.

El encuentro con Margaret Atwood (Ottawa, 1939) será otra de las citas de Felipe VI en Toronto, escritora a la que entregará el III Premio Internacional Joan Margarit de Poesía en la Universidad Victoria, un acto al que asistirá también el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Atwood, una de las figuras más influyentes de las letras contemporáneas con más de seis décadas de trayectoria literaria, es autora de más de cincuenta libros de poesía, ficción y ensayo, entre ellos el internacionalmente conocido por 'El cuento de la criada'. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8023184795)

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EFE

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