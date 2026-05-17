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Cataluña recibe del Estado los primeros 290 millones del impuesto a la banca

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Barcelona, 17 may (EFE).- La Generalitat catalana ha ingresado un total de 290,5 millones por el impuesto estatal a la banca, lo que supone sus primeras rentas por este tributo de carácter temporal cuya recaudación está cedida a las comunidades autónomas.

Cataluña recibió esta cantidad en el mes de marzo, según consta en el último informe mensual de ejecución del presupuesto de la Generalitat, que recoge los datos hasta el primer trimestre de 2026.

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El documento, elaborado por el departamento de Economía, precisa que ese mes la Generalitat ingresó, "por primera vez", el llamado impuesto a la banca, que oficialmente se denomina "impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras".

Se trata de un impuesto temporal, vigente durante los ejercicios que van de 2024 a 2026, y cuya recaudación está cedida íntegramente a las comunidades autónomas, que reciben más o menos la cantidad en función de su aportación al PIB español.

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Esta tasa, recurrida por el sector bancario, grava la obtención, en territorio español, de un margen positivo de intereses y comisiones.

Los 290,5 millones recibidos por la Generalitat corresponden a la transferencia por parte del Estado de la "recaudación correspondiente a 2025 sobre la base imponible del ejercicio 2024".

En la presentación de los presupuestos de la Generalitat para 2026 -un proyecto que se acabó retirando para negociar uno nuevo con ERC- el gobierno catalán ya estimó que este año recibiría ingresos por esa vía.

La recepción de esos 290,5 millones del impuesto a la banca ha hecho que los ingresos tributarios no relacionados con los anticipos del modelo de financiación se dispararan en marzo un 40,4 %, hasta los 1.696,6 millones de euros.

En el conjunto del primer trimestre del año, los ingresos no financieros de la Generalitat subieron un 14,6 %, hasta los 9.382,6 millones de euros; mientras que los gastos no financieros repuntaron un 8,3 %, hasta los 9.921,3 millones.

Los impuestos directos aumentaron un 23,3 %, mientras que los indirectos crecieron un 10,9 %.

De los impuestos que gestiona la Generalitat, el de Sucesiones y Donaciones fue uno de los que registró mayor aumento, un 29,2 %, con 354,8 millones ingresados en el primer trimestre del año, y presenta un "incremento intenso", apunta el informe.

También continúa la buena dinámica inmobiliaria y eso hace que los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sigan creciendo a doble dígito.

El primero recaudó 646 millones en el primer trimestre, un 11,4 % más; y el segundo otros 237 millones, un 21,3 % más.

Con todo, la Generalitat detecta que los impuestos vinculados a las transacciones inmobiliarias "moderan el ritmo de crecimiento", en consonancia con la evolución del mercado inmobiliario.

En cuanto a los gastos no financieros, el crecimiento de un 8,3 % registrado en el primer trimestre del año se explica por el aumento de los costes de personal -para atender los incrementos salariales de 2025- y por cuestiones como el gasto desplazado en salud. EFE

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