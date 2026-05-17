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La mujer aislada en un hospital de Alicante da negativo en hantavirus por cuarta vez

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València, 17 may (EFE).- La mujer de 32 años que permanece aislada en el hospital de San Juan de Alicante por sospechas de hantavirus ha dado por cuarta vez negativo en la prueba PCR, según ha informado este domingo la Conselleria de Sanidad.

La paciente permanecerá de momento ingresada en el mismo hospital alicantino, y podrá recibir visitas con el EPI adecuado, según lo que determina el protocolo del Ministerio de Sanidad, ha indicado la Generalitat valenciana en un comunicado.

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El centro hospitalario ha establecido un protocolo específico en el que se fijan medidas de seguridad "exhaustivas y concretas". Así, la mujer podrá recibir visitas de familiares de primer grado a partir del próximo lunes, con un horario restringido, según ha concretado la Generalitat.

El viernes 22 de mayo se le volverá a extraer una muestra para la realización de una nueva PCR -la quinta prueba de este tipo- que se remitirá de nuevo al Centro Nacional de Microbiología.

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El pasado viernes 8 de mayo, tras recibir una alerta a través del Sistema Europeo de Alertas, y en coordinación con el Ministerio de Sanidad, desde la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad se contactó con la mujer.

La mujer, que fue la primera ingresada con sospechas de hantavirus en España con síntomas leves (tos), fue evacuada durante la tarde de ese viernes desde su domicilio a un centro hospitalario de la provincia de Alicante en una ambulancia dotada con los elementos de seguridad establecidos para estos casos.

Una vez en el hospital, fue trasladada a una habitación con presión negativa "garantizando su aislamiento en una cápsula también de presión negativa y conducida por un circuito seguro y separado del resto de pacientes y profesionales, salvaguardando así la seguridad en todo momento", según explica la Generalitat..

La Conselleria de Sanidad activó así "desde el primer momento los recursos necesarios para garantizar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población, como de los profesionales sanitarios". EFE

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EFE

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