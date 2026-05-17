Rodrigo Pérez Arce: "Tengo claro que no habrá una tercera etapa en el Ademar"

Fernando Pérez Soto

León, 17 may (EFE).- El capitán del Abanca Ademar, Rodrigo Pérez Arce, que apura sus últimos partidos -dos- para despedir la temporada en la Liga Nexus Energía ASOBAL y también esta segunda etapa en el conjunto de su tierra en el que se formó, es categórico en afirmar en entrevista con EFE, que tiene claro que no habrá una tercera entrega en el equipo leonés.

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"Por cómo se han dado las cosas, tengo claro que no habrá una tercera etapa, como jugador, en el Ademar", señala el central que muy pronto pasará por el altar y que emprenderá un nuevo camino, que en este caso será en el balonmano español, después de una corta experiencia en Francia antes de su vuelta al Ademar.

Al contrario que en otros casos, como precisamente el del jugador que ocupará su lugar, tanto en la cancha, como previsiblemente también en la capitanía, el central leonés Juan Castro, que volverá tras su etapa en Suiza, el mayor de la saga Pérez Arce rematará su trayectoria deportiva fuera del club en el que se formó en sus categorías inferiores.

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Para el capitán ademarista, al margen de la decepción por no poder continuar en la disciplina del equipo que dirigirá la próxima temporada Luis Puertas, también se encuentra el factor emocional por despedirse de nuevo de su hermano menor, el extremo Gonzalo, que se convertirá en el máximo realizador liguero y que aceptó la oferta de renovación que, en su caso si, le planteó el club leonés.

"Va a ser dura y difícil esta despedida, mucho más que la anterior, tanto porque entonces era más joven y buscaba minutos y protagonismo, como por perder la posibilidad de continuar junto a mi hermano con en el que volvía a vivir esta temporada momentos increibles después de haber estado años separados por nuestros respectivos destinos y me hubiera encantado poder seguir compartiéndolos y, encima, en el equipo de nuestra tierra", comenta.

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En todo caso, está viviendo estas últimas semanas de competición, después de recuperarse de la lesión en la fascia que le afectó al sóleo y el gemelo, obligándole a un repaso de más de un mes, "con tranquilidad y disfrutando cada momento, cada entrenamiento y cada partido", dice.

El cambio en el banquillo y la salida anticipada de Dani Gordo, tras su dimisión para pasar a dirigir semanas después al UBU San Pablo Burgos -que podría ser el futuro destino de Rodrigo-, cambió el papel del director de juego ademarista que pasó a jugar un papel más testimonial y de revulsivo en momentos puntuales.

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"Estoy en perfectas condiciones después de superar los problemas físicos", confirma el jugador leonés que reconoce que, tras quedarse sin objetivos reales, sobre todo de pelear por Europa, al Abanca Ademar la temporada quizá se les ha hecho un poco larga y por ello los últimos resultados negativos.

"Cuando los resultados no acompañan es lógico que se piense eso, pero el equipo tiene el reto de terminar de la mejor manera y más teniendo en cuenta que la despedida en León será ante el Atlético Valladolid en un duelo siempre de rivalidad y donde, además, estará en juego la sexta plaza", afirma.

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En cuanto al balance de la temporada, el capitán ademarista encuentra entre las causas la "irregularidad" en el juego, "con momentos y partidos a un gran nivel y compitiendo contra cualquier rival y otros donde se perdieron puntos importantes y eso ha costado el quedarse fuera de los objetivos marcados", sentencia.

Sobre su futuro, Rodrigo Pérez decidirá entre las tres ofertas, todas ellas de clubes españoles, que ya le han presentado, entre las cuales una de ellas y que puede ser la que tenga un mayor peso sería la del conjunto burgalés que busca su primer ascenso a la máxima categoría y que dirige uno de los principales valedores del central desde que decidiera repescarle del Cherbourg francés -pagando incluso cláusula de rescisión- para que viviera la segunda etapa en León.EFE

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